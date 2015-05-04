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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 08:21 BJT

国际油市：美国原油期货脱离年内高位，跌向59美元

预计周一的交投活动保持清淡，因欧洲主要的石油交易中心--伦敦适逢公共假期休市。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/郑茵 审校 李婷仪/王丽鑫)
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