《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
*工商时报：
--摩根大通证券预估，今年金融股配发的总现金股息将逼近1,500亿台币，创下历史新高。由于现金收益率逾3%者高达九档，加上重量级金控法说会本周登场，将有利于股价表现。
-国民党主席朱立伦昨日出席国共论坛致词时强调，希望两岸在〞九二共识〞基础上，让台湾在参与国际空间能有更积极作为，台湾在亚投行、一带一路或RCEP等区域经济整合议题，都可提出具体贡献；大陆全国政协主席俞正声回应，〞论坛可深入研究，探寻可行参与和合作方式，让两岸携手开拓国际市场新空间〞。
--为〞台港通〞暖身，立法院财委会立委已安排在5月13-14日率团赴香港访问香港联交所。据悉，此行除了八大银行将派出董事长或总经理随行，包括财政部次长吴当杰、金管会副主委黄天牧、证期局长吴裕群及证交所总经理林火灯届时均将一同出访。
*经济日报：
--金融整并政策出现重要变化，将由民营金融机构间整并的〞民民并〞取代〞公公并〞。金管会预计本月底对外宣示，同意金控等金融业启动公开收购，但首次投资门槛须从25%拉高到51%，且被收购对象不含公股银行。
--第二季联贷市场掀起借新还旧风潮，含最近定案的纬创资通 ，及华新丽华 、茂迪 、英业达 、蓝天 等，均启动再融资联贷，合计规模逾500亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目