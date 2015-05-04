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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:24 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月4日

*工商时报：

--摩根大通证券预估，今年金融股配发的总现金股息将逼近1,500亿台币，创下历史新高。由于现金收益率逾3%者高达九档，加上重量级金控法说会本周登场，将有利于股价表现。

-国民党主席朱立伦昨日出席国共论坛致词时强调，希望两岸在〞九二共识〞基础上，让台湾在参与国际空间能有更积极作为，台湾在亚投行、一带一路或RCEP等区域经济整合议题，都可提出具体贡献；大陆全国政协主席俞正声回应，〞论坛可深入研究，探寻可行参与和合作方式，让两岸携手开拓国际市场新空间〞。

--为〞台港通〞暖身，立法院财委会立委已安排在5月13-14日率团赴香港访问香港联交所。据悉，此行除了八大银行将派出董事长或总经理随行，包括财政部次长吴当杰、金管会副主委黄天牧、证期局长吴裕群及证交所总经理林火灯届时均将一同出访。

*经济日报：

--金融整并政策出现重要变化，将由民营金融机构间整并的〞民民并〞取代〞公公并〞。金管会预计本月底对外宣示，同意金控等金融业启动公开收购，但首次投资门槛须从25%拉高到51%，且被收购对象不含公股银行。

--第二季联贷市场掀起借新还旧风潮，含最近定案的纬创资通 ，及华新丽华 、茂迪 、英业达 、蓝天 等，均启动再融资联贷，合计规模逾500亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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