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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月4日-5月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间  国家   规模        发行细节
 5/4   1350  法国               标售国库券(BTF)
 5/6         德国   50亿欧元    标售两年期联邦公债
 5/7         法国               标售长期政府公债(OAT
                                )
 5/7         西班               标售公债
             牙                 
 5/8         日本               标售三个月期贴现国库
                                券
 5/8         日本               标售10年期通胀保值债
                                券
 5/11        德国   20亿欧元    标售国库券
 5/11  1350  法国               标售国库券(BTF)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 汪红英；审校 许娜)
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