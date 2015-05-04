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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:30 BJT

《台湾重要政经日程》--5月4日

=====================今日重要政经消息==============================
     5/4(一)
    --10:00 中经院公布4月台湾PMI。
    --10:00 汇丰公布台湾4月采购经理人指数(PMI)。
    
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    5/5(二)
    --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为年减0.61%。
    --14:00 复华投信人民币股债汇市投资趋势记者会。
    --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 
    
    5/8(五)
    --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。
    
    5/12(二)
    --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行
。
    
    5/20(三)
    --16:10  台湾央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差191.8亿美元。
    --16:00  台湾经济部公布4月外销订单，上月年增1.3%。

    5/22(五)
    --08:30  台湾主计总处公布4月季调失业率，上月为3.75%。
    
    5/25(一)
    --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行
。
    --16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增6.49%。
    --16:10 央行公布4月M2年增率，上月为年增6.57%。    
    
    6/9(二)
    --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
       
    6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行
。
     
    9/28(一)
     --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。                 
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    2016年
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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