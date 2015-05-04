中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

日本已公布经济指标--2017/5/9
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透上海5月4日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。
在中国年内第二度降准后，央行上周公开市场连续第二周空窗操作。为止住经济颓势，后续宽松的货币政策工具料还将轮番出击；不过由于货币市场利率持续下行，逆回购的阶段性利率指引目标已达成，公开市场操作短期内仍将暂时淡出。
据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透悉尼5月9日 - 美国小麦周二小幅上升，脱离上日触及的11天低点；不过涨势受限，因美国农业部(USDA)公布的作物生长报告好于市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.23%至每蒲式耳4.34-1/4美元；周一收跌1.9%，且价格一度触及4月28日以来最低点每蒲式耳4.32-3/4美元。 主力大豆期货攀升0.13%至每蒲式耳9.66美元，上日收跌0.9%。 玉米期货涨0.2%报每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%，且盘中触及4月28日以来低位3.65美元。 美国农业部每周谷物生长进度报告中，美国冬小麦优良率为53%。该比率低于前一周的54%，但超过分析师平均预期的51%。 天气预报预测天气有利美国作物，令小麦承压。 美国农业部称，截至周日，美国玉米种植完成47%，落后于五年均值52%，但超过分析师平均预估的44%。 农业部称，美国大豆种植完成14%，落后于五年均值17%。 中国海关总署数据显示，4月中国大豆进口规