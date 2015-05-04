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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 09:09 BJT

中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

路透上海5月4日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

在中国年内第二度降准后，央行上周公开市场连续第二周空窗操作。为止住经济颓势，后续宽松的货币政策工具料还将轮番出击；不过由于货币市场利率持续下行，逆回购的阶段性利率指引目标已达成，公开市场操作短期内仍将暂时淡出。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
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