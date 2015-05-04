中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

芝加哥期市：小麦从11日低位小幅上升，但USDA作物生长报告限制涨幅

路透悉尼5月9日 - 美国小麦周二小幅上升，脱离上日触及的11天低点；不过涨势受限，因美国农业部(USDA)公布的作物生长报告好于市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.23%至每蒲式耳4.34-1/4美元；周一收跌1.9%，且价格一度触及4月28日以来最低点每蒲式耳4.32-3/4美元。 主力大豆期货攀升0.13%至每蒲式耳9.66美元，上日收跌0.9%。 玉米期货涨0.2%报每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%，且盘中触及4月28日以来低位3.65美元。 美国农业部每周谷物生长进度报告中，美国冬小麦优良率为53%。该比率低于前一周的54%，但超过分析师平均预期的51%。 天气预报预测天气有利美国作物，令小麦承压。 美国农业部称，截至周日，美国玉米种植完成47%，落后于五年均值52%，但超过分析师平均预估的44%。 农业部称，美国大豆种植完成14%，落后于五年均值17%。 中国海关总署数据显示，4月中国大豆进口规