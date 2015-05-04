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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报5月4日

* 要闻版头条：

--中央放宽保险资金投资本港创业板，美资信安环球投资亚洲区首席营运官雷福安（Frederick Laydon）称，倘保险资金将境外投资规模由1.44%调升至上限15%，整个险资的境外投资规模可跃升至约1.5万亿元人民币。假设其中约五成资产投放本港，可望为本港股市带来约7,000亿元人民币新资金。

* 其他：

--中国银行 董事长田国立指，中国银行将藉＂一带一路＂进行战略转型，未来几年实现沿线＂全覆盖＂。从资金量上，中行今年将提供200亿美元的相关授信，未来三年将达到1,000亿美元。

--复星国际 公布，进一步收购保险公司Ironshore，其尚未拥有Ironshore的全部权益并购代价近18.4亿美元，最高不超过20.98亿美元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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