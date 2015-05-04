版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 10:00 BJT

台湾数据：4月汇丰PMI跌落至49.2，21个月以来首次低于荣枯线

路透台北5月4日 - 以下为汇丰台湾4月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2015年4月 2015年3月

49.2 51.0

**4月PMI值为49.2，是21个月以来首次低于50.0的景气荣枯线。上次低位在2013年7月的48.6。

**产出及新业务4月同步缩减，这是2013年8月第二次出现的现象。

**目前企业聘雇规模是33个月以来最佳，但新工作提供却创下2013年6月以来最低，且非常微小。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐