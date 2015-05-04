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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:44 BJT

《香港报摘》--信报5月4日

* 要闻版头条：

--MSCI董事总经理谢征傧表示，国际投资者对A股纳入MSCI态度不太一致，暂不便预测6月中的指数调整结果。但他指出，假设6月的年度检讨结果不理想，也不代表A股须再等一年，当MSCI见到内地开放政策有重大进展，愿意灵活推动A股纳入MSCI指数的检讨程序。

* 其他：

--拥780个国际基金经理客户的黑池交易平台Liquidnet表示，该平台首季亚太市场交易额较上季大增50%至68亿美元，创2007年以来新高，客户每宗买卖金额也增至110万美元。

--浙江省最大的持牌小额贷款公司佐力科创小额贷款 宣布，公司拟收购德清金滙小额贷款公司96.92%股权，最高代价合共为2.567亿元人民币。

--天马影视 主席黄百鸣相信，内地电影票房至少仍有一倍的增长空间，可追上美国每年约100亿美元的票房。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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