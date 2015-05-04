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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:52 BJT

《交易视点》台债因新债发行前交易登场料偏空操作--元大宝来证

路透台北5月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国将公布四月份的非农就业报告，在天气因素消除之下，较易判断美国就业市场是否能持续改善，在升息预期减退之下，美元持续走弱及原物料价格上涨，通膨有望在未来提升，将持续观察美元及原物料走势变化，而德债殖利率在上周也出现大幅度弹升，但在欧洲央行QE政策之下，德债殖利率可望在短线满足修正后，重新展开下跌趋势。

台债市场本周将有10年期发行前交易登场，辅以美债走势，短线上将使得殖利率偏空操作，但五年期公债仍在发债空窗期，预期五年期将不会大幅走空，有机会来测试盘整区间上限1.05%，预估五年的104/6期 成交区间为0.98%-1.08%，而10年的104/5期 为1.55%-1.65%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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