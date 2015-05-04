《交易视点》台债因新债发行前交易登场料偏空操作--元大宝来证

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透台北5月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国将公布四月份的非农就业报告，在天气因素消除之下，较易判断美国就业市场是否能持续改善，在升息预期减退之下，美元持续走弱及原物料价格上涨，通膨有望在未来提升，将持续观察美元及原物料走势变化，而德债殖利率在上周也出现大幅度弹升，但在欧洲央行QE政策之下，德债殖利率可望在短线满足修正后，重新展开下跌趋势。
台债市场本周将有10年期发行前交易登场，辅以美债走势，短线上将使得殖利率偏空操作，但五年期公债仍在发债空窗期，预期五年期将不会大幅走空，有机会来测试盘整区间上限1.05%，预估五年的104/6期 成交区间为0.98%-1.08%，而10年的104/5期 为1.55%-1.65%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目