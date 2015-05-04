《交易视点》中国央行降息可期，可保持债券仓位待利好兑现--中信证券

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月4日 - 中国中信证券 固定收益部最新债券市场月报称，经济形势不容乐观背景下，二季度将维持流动性充裕，降息政策可期，建议保持仓位等待宽松政策兑现。
对于仓位较轻的投资者，三年和五年金融债具有一定利差保护，可以择机加仓，结合高杠杆的票息策略将在二季度有不错的回报；对配置型机构而言，国开债的配置价值较低，建议考虑长期限的非国开金融债。
基本面，4月份中采PMI与上月持平，商品房销售与耗煤量出现一些积极变化，经济可能短期内出现环比企稳，但是经济形势仍不容乐观；通胀短期上行压力有限，5-7月份可能重新回落至1%附近。
**宽松政策有望再加码**
随着稳增长政策的密集出台，包括基建提速、地产新政以及大幅降准，经济可能短期内出现环比企稳，目前来看相对积极的信号有三方面。
1）4月份中采PMI指数与上月持平于50.1。
2）4月份30大中城市商品房成交面积同比增速再次回升至20%以上，百城住宅价格指数环比跌幅略有收窄，房地产投资增速下滑的压力有所减缓。
3）耗煤量的同比增速由上月-20.3%回升至-10.2%，4月份工业增加值同比增速进一步下行的可能性下降。但是，我们仍然认为当前经济形势不容乐观。
最重要的原因是去年二季度政策发力带动经济回暖，GDP环比增速高达8.2%，而今年一季度季调后GDP环比折年率仅为5.3%，意味着即使环比增速维持相对平稳，同比增速下滑的压力仍然非常大。
在央行连续下调逆回购利率以及超预期大幅下调准备金率的影响下，4月资金利率大幅下行。日前召开的政治局会议高度重视经济下行压力，宽松政策有望再加码。针对三农小微、地方债、一带一路等定向宽松政策推出的可能性较大。
**通胀短期平稳，关注下行风险 **
通胀方面，截止目前可获得的高频数据，预计4月份食品价格环比跌幅为1.0%；非食品价格方面，4月份中采PMI的购进价格指数有所回升，考虑到原油等大宗商品价格在4月份出现反弹。
我们预判4月份非食品价格涨幅为0.2%，4月份CPI同比将在1.5%附近。同时，PPI环比跌幅小幅收窄至-0%附近，同比增速徘徊于-4.3%附近。
前瞻地看，通胀短期上行压力有限，未来仍有下行风险。历史经验表明，货币增速和经济增长是最重要的影响变量。
其中，货币增速通常领先CPI增速6-12个月，去年下半年M2和社融增速在持续下滑，同时，经济增长也出现明显下滑，初步判断5-7月份CPI有进一步下行至1%附近的风险。(完)
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