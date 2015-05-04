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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:55 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月4日

* 明报：

--内地科网界龙头腾讯控股 去年联同红杉资本及经纬创投，共同向前员工在港开设的证券公司富途证券，作首轮融资1,000万美元，藉此登陆香港证券经纪市场。近期上市证券商价值飞升，腾讯在富途的投资就算不多，但由此取得的价值仍可望水涨船高。

* 苹果日报：

--百达资产管理高股息投资主管Bruno Lippens表示，中国目前的大升市是由资金带动，而且相关资金流是由政府刻意插手引起的，因此看不到有甚么原因，可以令这个市场的升势在短期内完结。

* 东方日报：

--水务股强泰环保 行政总裁陈昆指，今年积极研究江苏以外的福建新市场，并朝PPP（公私合伙）模式方向合作。

* 星岛日报：

--东亚银行 副行政总裁李民桥表示，冀三年内将全港分行转型为智能数码化，实现无纸化运作，但绝不会因此裁减人手。

* 文汇报：

--市建局与中国海外 合作发展的土瓜湾单幢住宅楼盘＂喜点＂，昨天首日开卖164个单位即全数沽清，但假期未见大批内地买家来港＂扫货＂。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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