《香港报摘》--其他报纸重要消息5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 明报：
--内地科网界龙头腾讯控股 去年联同红杉资本及经纬创投，共同向前员工在港开设的证券公司富途证券，作首轮融资1,000万美元，藉此登陆香港证券经纪市场。近期上市证券商价值飞升，腾讯在富途的投资就算不多，但由此取得的价值仍可望水涨船高。
* 苹果日报：
--百达资产管理高股息投资主管Bruno Lippens表示，中国目前的大升市是由资金带动，而且相关资金流是由政府刻意插手引起的，因此看不到有甚么原因，可以令这个市场的升势在短期内完结。
* 东方日报：
--水务股强泰环保 行政总裁陈昆指，今年积极研究江苏以外的福建新市场，并朝PPP（公私合伙）模式方向合作。
* 星岛日报：
--东亚银行 副行政总裁李民桥表示，冀三年内将全港分行转型为智能数码化，实现无纸化运作，但绝不会因此裁减人手。
* 文汇报：
--市建局与中国海外 合作发展的土瓜湾单幢住宅楼盘＂喜点＂，昨天首日开卖164个单位即全数沽清，但假期未见大批内地买家来港＂扫货＂。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目