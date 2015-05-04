《全球重要经济事件一览表》--5月4日-5月11日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月4日(一)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议上，致欢迎和开幕词。(1300)
波士顿--美联储理事塔鲁洛在波士顿联储举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议开幕式上发表讲话。(1305)
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Pacific Community Ventures午餐会前就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话。(1910)
卢布尔雅那--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年斯洛文尼亚经济展望。OECD秘书长葛利亚和斯洛文尼亚总理Miro Cerar举行记者会(0930)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在国会有关管理石油基金的听证会上发言(0815)；奥尔森对国会一个委员会发表关于货币政策的讲话(1130)。
5月5日(二)
明尼苏达州MARSHALL--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在西南州立大学举办的市政公共论坛上发表讲话。(0000)
悉尼--澳洲央行召开利率会议。(0430)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚举行记者会，发布法国央行年度报告(0900)。
蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins将在蒙特利尔都会贸易局发表讲话。(1630)
斯德哥尔摩--瑞典央行总理事会会议。
5月6日(三)
墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。
布鲁塞尔--2015年欧洲工商峰会(至5月7日)。
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在国际货币基金组织(IMF)主办的活动上，参加主题为“信用市场：繁荣、萧条和扭曲”的小组讨论(1715)。
伦敦--英国央行前副总裁吉弗和普兰德雷以及前货币政策委员会(MPC)委员朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言(0730)。
美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在一次午餐会上就经济前景和货币政策发表演讲(1730)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。
5月7日(四)
圣加仑--瑞士央行总裁乔丹参加经营管理年会。(至5月8日)
奥斯陆--挪威央行公布利率决定(0800)。
东京--日本央行公布4月会议记录(2350)。
5月8日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(5月11日周一继续开会)。
悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。
挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
5月11日(一)
伦敦--英国央行公布利率决议(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 许娜)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目