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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:57 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日

**上海证券报**

--上市公司2014年年报及2015年一季报发布已于节前收官。从上市公司去年二季度到今年一季度的四个季度滚动市盈率来看，两市A股整体滚动市盈率达22.8倍，两市主板市场整体滚动市盈率则为18.8倍。

--在4月底更换大股东后，长江证券 再发布公告称，公司正筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在不确定性，经申请，自本周一起停牌。

**证券时报**

--安信中证一带一路主题指数分级基金已经获批，拟于近期发行，这是业内第一只指数化投资“一带一路”主题的分级基金。今年年初至4月29日，中证一带一路主题指数累计涨幅69.19%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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