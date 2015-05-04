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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:03 BJT

《交易视点》台债区间波动的态势不会改变--群益金鼎证券

路透台北5月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，美国FOMC会后声明略偏鸽派，但预期对升息时点尚无改变，第一季经济数据疲弱后关注第二季能否在天气影响因素去除后有些回温。台债周四将有新券发行前交易上场，但预期区间波动的态势不会改变，预估五年券104/6期 区间1.05-1.0%，十年券104/5期 区间1.6-1.55%。

IRS(利率交换)市场早上偏向观望，三年成交1.09%，四年成交1.2%，五年成交1.295-1.3025%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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