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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 11:55 BJT

台湾汇市：台币中午实质交投偏贬，国际美元稍强且外商银汇出

路透台北5月4日 - 台币兑美元 周一中午实质交易走弱，因国际美元走强，及早盘外商银小幅汇出所致。

　 汇银人士指出，盘初有少数大型外商银汇出，不过出口商在30.700以上的美元卖单，限缩了台币的实质交易的区间低位。

〞美国公布虽然数据不好...但美元有反弹一点。〞一大型公营银行交易员说。

美元周一守住早前录得的微小涨幅。上周尾段美元出现温和反弹，在令人失望的英国数据公布后，卖家将目光转向英镑。

本地时间11:41时，台股 升0.41%。韩元兑美元 早盘在1,080.4附近交易，弱于上日收盘的1,072.4。

早盘主要交易区间落在30.650-30.718；上交易日区间则在30.493-30.646。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点转为小幅溢价。一个月远汇报价 暂在30.730/30.748左右，5月1日纽约盘收在30.725。

交易员预测今日集中交易区间：

•30.650-30.700

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