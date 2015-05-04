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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 09:27 BJT

修正-芝加哥期市：CBOT玉米期货连续第三日下跌，至逾六个月最低点附近

(更正：补充第一段漏字，应为“逾六个月最低点”，而非“逾六个最低点”)

路透悉尼5月4日 - 美国玉米期货周一连续第三日下跌，在逾六个月最低点附近徘徊，有关美国农业部将公布种植进展迅速的预期拖累玉米期价。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期约 跌0.21%至每蒲式耳3.62-1/4美元；上交易日收盘跌0.9%，盘中一度触及2014年10月以来最低点每蒲式耳3.60-3/4美元。

7月大豆期约 涨0.23%至每蒲式耳9.67美元；上周五收盘跌1.15%，盘中一度触及两周低点。

7月小麦 下跌0.16%，至每蒲式耳4.73-1/4美元；上周五则以平盘作收。

本周天气乾燥且气温暖和，为美国中西部及密西西比河三角洲的农事提供理想的环境。分析师预估美国农业部周一发布的报告料将显示，玉米播种约完成一半的进度，与平均的进度相去无几。

由于美国及俄罗斯农作物前景好转，导致小麦价格承压。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 473.25 -0.75 -0.16% -0.16% 501.28 33

CBOT玉米 362.25 -0.75 -0.21% -1.09% 380.58 24

CBOT大豆 967.00 2.25 +0.23% -0.92% 973.28 46

CBOT稻米 $10.21 $0.00 +0.00% -0.87% $10.63 42

美国原油 $59.08 -$0.07 -0.12% -0.12% $53.99 69

汇率

欧元/美元 $1.119 -$0.001 -0.11% -0.30%

美元/澳元 0.781 -0.004 -0.45% -1.05%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 汪红英/龚芳; 审校 王丽鑫/白云)
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