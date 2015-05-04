版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:26 BJT

标题新闻：新西兰4月主要大宗商品价格三个月来首次下跌，因乳制品价格再度下降--ANZ调查

注：ANZ为澳新银行(澳盛银行) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐