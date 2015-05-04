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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 10:24 BJT

欧洲个股：法巴违反美国经济制裁案，以89亿美元外加五年缓刑达成和解

美国司法部表示，一家跨国银行就违反美国经济制裁认罪，本案首开先河。

当局表示，法国巴黎银行本质上扮演着“苏丹政府央行”的角色，为其隐瞒交易记录，并在执法部门最初介入时也未予配合。

检方表示，法国巴黎银行还违反了对伊朗和古巴实体的制裁规定。该行删除了电汇信息，从而在不引起警报的情况下得以顺利通过美国转账系统。

**使馆爆炸案遇害者**

周五公布判决结果时法庭人满为患，Schofield说这些人都宣称自己是受制裁国家所采取行动的受害者，并要求获得赔偿。

虽然Schofield称他们不会依法享有获赔权，但检察官Jennifer Ambuehl表示，司法部将考虑把没收的38.4亿美元分配给受害人，这些钱是司法部在苏丹、古巴和伊朗不当行为导致一些人受害的和解案中收到的款项。

但这一覆盖2004-2012年受害人的计划，却令1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆爆炸案的受害者大失所望，这两起爆炸事件中有224人丧生。

预期到这项计划的宣布，几名受害者飞到纽约旁听庭审。他们说美国法庭曾得出结论：若没有苏丹的支持，基地组织就无法实施这些袭击行动。(完) (编译 李婷仪/王颖；审校 龚芳/白云)
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