欧洲个股：法巴违反美国经济制裁案，以89亿美元外加五年缓刑达成和解

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
美国司法部表示，一家跨国银行就违反美国经济制裁认罪，本案首开先河。
当局表示，法国巴黎银行本质上扮演着“苏丹政府央行”的角色，为其隐瞒交易记录，并在执法部门最初介入时也未予配合。
检方表示，法国巴黎银行还违反了对伊朗和古巴实体的制裁规定。该行删除了电汇信息，从而在不引起警报的情况下得以顺利通过美国转账系统。
**使馆爆炸案遇害者**
周五公布判决结果时法庭人满为患，Schofield说这些人都宣称自己是受制裁国家所采取行动的受害者，并要求获得赔偿。
虽然Schofield称他们不会依法享有获赔权，但检察官Jennifer Ambuehl表示，司法部将考虑把没收的38.4亿美元分配给受害人，这些钱是司法部在苏丹、古巴和伊朗不当行为导致一些人受害的和解案中收到的款项。
但这一覆盖2004-2012年受害人的计划，却令1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆爆炸案的受害者大失所望，这两起爆炸事件中有224人丧生。
预期到这项计划的宣布，几名受害者飞到纽约旁听庭审。他们说美国法庭曾得出结论：若没有苏丹的支持，基地组织就无法实施这些袭击行动。(完) (编译 李婷仪/王颖；审校 龚芳/白云)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目