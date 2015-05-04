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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 13:00 BJT

《交易视点》七天回购中枢料在3%，中国短债收益率仍有下行空间--中信

路透上海5月4日 - 中国中信证券 固定收益部最新信用产品周报称，从央行超预期降准来看，货币政策从中性转为宽松，资金面的不确定性在下降。

综合而言，目前资金面较为充沛，保守预计中长期内7天回购利率中枢在3%的水平。若资金面继续维持目前的宽松状态，短端产品收益率仍有一定的下行空间，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。

短融市场上，上周资金面继续维持充沛状态，短债收益率有所下行，一年期各等级短融收益率分别下行10BP左右。

上周一年FR007利率互换、一年国开-02、一年AAA短融分别下行10BP、0BP、10BP至2.57%、3.33%、4.00%的水平。AAA短融与国开债利率收缩至65BP、但与资金利率利率维持在160BP的历史偏高水平。

展望未来资金面，受人民币贬值预期走弱影响，外汇占款降低趋势将有所减缓、为资金面带来一定支撑。而IPO供给提速、财政存款上缴因素，将是冲击资金面的主要因素；但从4月下半旬的表现来看，整体资金面表现平稳、且资金利率不断下行，负面冲击或有限。

**继续推荐三年左右中低评级中票**

上周中票市场交投活跃，收益率下行5-10BP左右。上周公布4月中采PMI50.1、与3月持平，连续两月维持在荣枯线之上，经济或有启稳迹象。

但目前基本面仍然处于偏弱水平，经济是否见底仍需观察，而偏宽松货币与财政政策仍需延续。

近期，受央行降准和资金面宽松因素影响，5年AAA收益率已逼近前期低点、与金融债利差亦处于历史均值水平；若资金面继续维持目前较为宽松的状态，收益率有进一步下行的空间。

但股市上行、地方政府债券发行仍是挥之不去的负面因素、且均有可能冲击市场情绪，并为收益率带来一定的波动。

而目前5-1年、5-3年AAA期限利差分别达40BP、5BP左右，相较而言，5-3年信用利差仍然偏窄，3年期品种性价比较高。对于配置盘，3年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种。

**城投债的性价比仍然较高**

上周城投债收益率有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率下行10BP至5.70%左右的水平。

从信用资质而言，城投企业仍是基建投资的重要主体、具有政府隐性信用；从市场走势来看，其将继续追随高等级债券收益率走势。城投债的性价比仍然较高，建议优选久期3年左右的产品进行配置。

**个券点评**

上周共有69只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1077.70亿元。

短融和超短融中，我们推荐15国电SCP004、15现代CP001、15蒙东CP001、15保利能源SCP001；中期票据中，我们推荐15泸州窖MTN001、15江铃MTN002；私募票据中，我们推荐15滨建投PPN001、15平煤化PPN001、15南山集PPN001、15川铁投PPN001。(完)

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