《交易视点》七天回购中枢料在3%，中国短债收益率仍有下行空间--中信

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月4日 - 中国中信证券 固定收益部最新信用产品周报称，从央行超预期降准来看，货币政策从中性转为宽松，资金面的不确定性在下降。
综合而言，目前资金面较为充沛，保守预计中长期内7天回购利率中枢在3%的水平。若资金面继续维持目前的宽松状态，短端产品收益率仍有一定的下行空间，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。
短融市场上，上周资金面继续维持充沛状态，短债收益率有所下行，一年期各等级短融收益率分别下行10BP左右。
上周一年FR007利率互换、一年国开-02、一年AAA短融分别下行10BP、0BP、10BP至2.57%、3.33%、4.00%的水平。AAA短融与国开债利率收缩至65BP、但与资金利率利率维持在160BP的历史偏高水平。
展望未来资金面，受人民币贬值预期走弱影响，外汇占款降低趋势将有所减缓、为资金面带来一定支撑。而IPO供给提速、财政存款上缴因素，将是冲击资金面的主要因素；但从4月下半旬的表现来看，整体资金面表现平稳、且资金利率不断下行，负面冲击或有限。
**继续推荐三年左右中低评级中票**
上周中票市场交投活跃，收益率下行5-10BP左右。上周公布4月中采PMI50.1、与3月持平，连续两月维持在荣枯线之上，经济或有启稳迹象。
但目前基本面仍然处于偏弱水平，经济是否见底仍需观察，而偏宽松货币与财政政策仍需延续。
近期，受央行降准和资金面宽松因素影响，5年AAA收益率已逼近前期低点、与金融债利差亦处于历史均值水平；若资金面继续维持目前较为宽松的状态，收益率有进一步下行的空间。
但股市上行、地方政府债券发行仍是挥之不去的负面因素、且均有可能冲击市场情绪，并为收益率带来一定的波动。
而目前5-1年、5-3年AAA期限利差分别达40BP、5BP左右，相较而言，5-3年信用利差仍然偏窄，3年期品种性价比较高。对于配置盘，3年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种。
**城投债的性价比仍然较高**
上周城投债收益率有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率下行10BP至5.70%左右的水平。
从信用资质而言，城投企业仍是基建投资的重要主体、具有政府隐性信用；从市场走势来看，其将继续追随高等级债券收益率走势。城投债的性价比仍然较高，建议优选久期3年左右的产品进行配置。
**个券点评**
上周共有69只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1077.70亿元。
短融和超短融中，我们推荐15国电SCP004、15现代CP001、15蒙东CP001、15保利能源SCP001；中期票据中，我们推荐15泸州窖MTN001、15江铃MTN002；私募票据中，我们推荐15滨建投PPN001、15平煤化PPN001、15南山集PPN001、15川铁投PPN001。(完)
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