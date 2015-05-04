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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 10:12 BJT

《独家新闻》欧盟预计2019年开始进口土库曼斯坦天然气--执委会副主席

塞夫科维奇周五访问了阿什哈巴德，与土耳其和阿塞拜疆能源部长、土库曼斯坦副总理以及该国能源机构主管进行了会谈。

“我们讨论了涉及跨里海管线的所有方面问题，” 塞夫科维奇表示。“我们朝着这一战略方向迈出了一大步。”

这一项目的设计初衷是，将土库曼斯坦的天然气通过途径阿塞拜疆和土耳其的所谓“南部天然气走廊”跨越里海输往欧洲。但由于政治、生态和财务方面的不确定因素，该项目已经有数年停滞不前。

塞夫科维奇不愿透露土库曼斯坦每年可能向欧洲供应多少天然气。

土库曼斯坦官员3月时曾表示，正在进行“积极”协商，将向欧洲每年供应100-300亿立方米天然气。目前该国每年向中国的出口量为300-350亿立方米。

**开始确定细节**

塞夫科维奇表示，一个月内将建立一个工作组，围绕跨里海项目进一步展开工作。他说工作组中将包括各国副能源部长和外交部专家。

“我们同意由土库曼斯坦、土耳其、阿塞拜疆和欧盟展开合作，并邀请格鲁吉亚加入，因为它是南部天然气走廊的重要途径国家，”他说。

临近的俄罗斯与伊朗对于输往欧洲的新天然气出口线路感到不安，已经表示反对在里海海底铺设管线，称这可能损害那里脆弱的生态系统。

塞夫科维奇表示，欧盟已经与世界银行联合出资，针对该项目开展生态研究。(完) (编译 许娜/徐文焰；审校 郑茵/白云)
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