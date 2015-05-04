《独家新闻》欧盟预计2019年开始进口土库曼斯坦天然气--执委会副主席

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
塞夫科维奇周五访问了阿什哈巴德，与土耳其和阿塞拜疆能源部长、土库曼斯坦副总理以及该国能源机构主管进行了会谈。
“我们讨论了涉及跨里海管线的所有方面问题，” 塞夫科维奇表示。“我们朝着这一战略方向迈出了一大步。”
这一项目的设计初衷是，将土库曼斯坦的天然气通过途径阿塞拜疆和土耳其的所谓“南部天然气走廊”跨越里海输往欧洲。但由于政治、生态和财务方面的不确定因素，该项目已经有数年停滞不前。
塞夫科维奇不愿透露土库曼斯坦每年可能向欧洲供应多少天然气。
土库曼斯坦官员3月时曾表示，正在进行“积极”协商，将向欧洲每年供应100-300亿立方米天然气。目前该国每年向中国的出口量为300-350亿立方米。
**开始确定细节**
塞夫科维奇表示，一个月内将建立一个工作组，围绕跨里海项目进一步展开工作。他说工作组中将包括各国副能源部长和外交部专家。
“我们同意由土库曼斯坦、土耳其、阿塞拜疆和欧盟展开合作，并邀请格鲁吉亚加入，因为它是南部天然气走廊的重要途径国家，”他说。
临近的俄罗斯与伊朗对于输往欧洲的新天然气出口线路感到不安，已经表示反对在里海海底铺设管线，称这可能损害那里脆弱的生态系统。
塞夫科维奇表示，欧盟已经与世界银行联合出资，针对该项目开展生态研究。(完) (编译 许娜/徐文焰；审校 郑茵/白云)
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