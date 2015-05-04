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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 11:04 BJT

菲律宾央行：其货币政策不一定与其他国家同步，当前政策适当--总裁

“虽然我们将其他央行的政策纳入我们自己的反应机制当中，但并不一定会与他们同步行动，”泰谭柯周日在写给记者的邮件中表示。

“我们的看法是，我们目前的政策适当。通胀率料接近目标区间低端，需求也比较强劲，”泰谭柯称。

菲律宾央行将于5月14日开会，此前在5月5日将发布4月通胀数据。

该央行在3月会议上维持指标利率于4%不变，未受到全球范围内的政策宽松潮流影响。(完)
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