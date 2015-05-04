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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:48 BJT

金属期市：沪铜劲扬3%，长周末假期结束后追赶海外市场涨势

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上周涨逾6%，为2011年12月以来最大单周涨幅。

美国工厂活动4月未能转强，之前已经连续五个月放缓，同时汽车需求疲软，暗示经济在第一季成长几近冻结之后，仍然难以展现强劲势头。

4月28日止当周，对冲基金和基金经理增加铜期货和期权多头仓位。交易数据显示，投机客铜多仓增加327口至13,923口。

必和必拓股东周三料批准矿业史上最大规模的拆分计划，寻求剥离长期遭忽视的铝、锰、白银和镍资产。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 戴素萍/白云)
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