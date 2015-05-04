中国房地产：4月百城住宅均价环比基本持平，同比跌幅继续扩大至4.46%--中指院

路透北京5月4日 - 根据中国指数研究院最新提供的数据，4月百城住宅均价环比基本持平，微跌0.01%；同比则下跌4.46%，跌幅继续扩大。

展望未来，随着各类政策逐步落实及货币环境的持续宽松，首置及改善类购房需求将平稳释放，市场回暖趋势将进一步延续。由于当前大部分城市住宅库存量仍处高位，短期内全国整体价格将保持平稳。不同城市来看，各城市对政策敏感度存在差异，未来价格走势将持续分化。

以下为中指院提供的新闻稿全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年4月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10522元/平方米，环比微跌0.01%，跌幅较上月缩小0.14个百分点。

从涨跌城市个数看，39个城市环比上涨，60个城市环比下跌，1个城市环比持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少4个，其中涨幅在1%以上的城市有6个，较上月减少1个；本月价格环比下跌的城市数量增加5个，其中跌幅在1%以上的城市有14个，较上月增加5个。同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年4月相比下跌4.46%，跌幅较上月扩大0.11个百分点。

按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6932元/平方米，环比上涨0.01%，同比下跌4.85%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18961元/平方米，环比转跌为涨，小幅上涨0.12%；同比继续下跌，跌幅较上月扩大0.27个百分点，至3.46%。

2015年4月，全国100个城市住宅均价环比微幅下跌0.01%，跌幅收窄0.14个百分点，同比下跌4.46%，跌幅扩大0.11个百分点；十大城市住宅均价环比转跌为涨，小幅上涨0.12%，同比下跌3.46%，跌幅扩大0.27个百分点。

政策方面，“330新政”后，多城市继续出台公积金调整政策，积极稳定住房消费；货币方面，4月20日央行宣布再次降准1个百分点，进一步改善房地产投融资环境；需求方面，各类政策组合效果初步显现，市场信心逐步增强，楼市整体成交量平稳释放；供应方面，随着房企推盘节奏加快，主要城市迎来供应小高峰，库存量略有增加。整体来看，政策利好影响下百城价格指数整体表现平稳，跌幅继续收窄。

展望未来，随着各类政策逐步落实及货币环境的持续宽松，首置及改善类购房需求将平稳释放，市场回暖趋势将进一步延续。由于当前大部分城市住宅库存量仍处高位，短期内全国整体价格将保持平稳。不同城市来看，各城市对政策敏感度存在差异，未来价格走势将持续分化。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年4月，100个城市中，住宅价格环比2015年3月上涨的城市个数为39个，较上月减少4个。涨幅居前十位的城市依次是：保定、合肥、温州、济南、深圳、盐城、潍坊、乌鲁木齐、石家庄、武汉。

其中，保定、合肥、温州涨幅在1.2%-1.6%之间；济南、深圳、盐城涨幅在1%-1.2%之间；潍坊、乌鲁木齐、石家庄、武汉涨幅在0.75%-1%之间。其他环比上涨的29个城市中，秦皇岛、张家港等8个城市涨幅在0.5%-0.7%之间；西宁、湘潭等15个城市涨幅在0.1%-0.5%之间；佛山、昆山等6个城市涨幅在0.1%以内。兰州住宅价格与上月持平。

2015年4月，住宅价格环比下跌的城市个数为60个，较上月增加5个。跌幅居前十位的城市依次是：东营、洛阳、泉州、海口、呼和浩特、杭州、株洲、宜昌、桂林、镇江。其中，东营、洛阳跌幅在2%以上；泉州、海口、呼和浩特、杭州、株洲跌幅在1.4%-1.8%之间；宜昌、桂林、镇江跌幅在1.2%-1.4%之间。

其他环比下跌的50个城市中，宝鸡、绍兴等8个城市跌幅在0.9%-1.2%之间；重庆（主城区）、吉林等22个城市跌幅在0.5%-0.9%之间；沈阳、常州等19个城市跌幅在0.1%-0.5%之间；赣州跌幅最小，下跌0.02%。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年4月，百城住宅价格同比2014年4月下跌4.46%，跌幅扩大0.11个百分点。100个城市中，有10个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月减少3个。其中，保定、厦门涨幅超过7.5%；石家庄、邯郸等6个城市涨幅介于1%-5%之间；连云港、哈尔滨涨幅在0.5%以内。

2015年4月，100个城市中有90个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月增加3个。其中，桂林、三亚等16个城市跌幅在10%-20%之间；南通、西安等42个城市跌幅在5%-10%之间；成都、武汉等27个城市跌幅在1%-5%之间；镇江、昆山等5个城市跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2015年4月十大城市住宅均价为18961元/平方米，环比上涨0.12%。

具体来看，十大城市中深圳、武汉、南京、北京、成都、上海、天津7个城市环比上涨，上涨城市个数较上月增加4个。其中，深圳上涨1.09%，居首位，其他城市涨幅均在1%以内。杭州、重庆（主城区）、广州环比下跌，其中杭州跌幅最大，下跌1.45%，重庆（主城区）、广州跌幅均在1%以内。

同比来看，十大城市住宅价格同比下跌3.46%，跌幅较上月扩大0.27个百分点。本月，十大城市中深圳取代上海，成为唯一同比上涨城市，涨幅为1.09%。其余9个城市均不同程度下跌。杭州、重庆（主城区）跌幅仍居前两位，分别下跌11.9%和11.48%；其他城市跌幅均在8%以内。上海由上月小幅上涨转为微幅下跌，跌幅为0.06%。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年4月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26629元/平方米，环比上涨1.10%，同比下跌2.13%。

环比来看，2015年4月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为1.10%。十大城市中，除杭州环比下跌外，其余城市均上涨。具体来看，杭州下跌0.23%，跌幅收窄0.51个百分点；成都、重庆本月由跌转涨。环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为3.29%，较上月扩大1.82个百分点；上海涨幅为1.25%，较上月扩大0.95个百分点；广州、北京等7个城市涨幅均在1%以内。