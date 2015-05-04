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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:57 BJT

美国经济：如果利率“正常化”，那么股价就显得偏高了--巴菲特

他还谈到美元：“我认为美元在未来50年内仍将是全球储备货币。”

不过，巴菲特称赞中国是一个正在崛起的超级大国，称中国已“找到了一条释放自己潜力的道路。”

巴菲特也指出了美国的问题，其中包括对收入不平等的担忧。

“我并不反对提高最低薪资，但我认为我们无法将最低薪资提高到足够高的水平，同时又不会引起很多扭曲。”

巴菲特说，他倾向于采用所得税减免来帮助困难家庭。

收入不平等已成为2016年总统大选的一个重要议题，共和党和民主竞选人均强调中产阶级的不安全感。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 许娜/白云)
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