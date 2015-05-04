港报财经评论：供过于求严重，慎选内房股--信报5月4日

供过于求严重，慎选内房股 /习广思

中国内地楼市何去何从，是中国经济及投资的一大关键，目前住宅投资占GDP9%，可见其重要性。内房股上周大升，中海外 及华润置地 均创下历史新高，市场预期将有政策刺激楼市，但内房供过于求的情况实在太严重。国际货币基金组织（IMF.HK>上周发表报告预期，若无政策支持，中国内地楼市需时5年才能完成调整，而且各省市的供求失衡情况分野甚大。IMF以当年新动工量及两年后的销售量作为供求指标，因为一个房产项目由动工至发售需时约两年。在2008年前，楼市的供求没有严重的失衡，所以调整周期较为短暂。但2008年金融海啸后，4万亿人民币的振兴经济方案，令供应有如脱缰野马，一发不可收拾。

2011年至2012年，虽然新供应有短暂回落，但很快新动工量复增，累积供应过剩的情况去年仍在恶化，今年才开始回落。IMF计算中国内地住房未来供求情况，把过往的需求数据作回归分析，影响因素包括收入、城镇化速度、非农业人口比例、楼价等，并计算出一个中期的楼面需求增长率。结论是，未来年销售增长率为4.3%。供应方面，新动工楼面须减少，使需求快于新供应，才能消化累积货尾，动工量要持续下降，至2017年之后才回复温和增长，但仍会低于销售。直至2020年，累积库存才能完成清理至正常水平，为时长达6年。

这波楼市调整由2014年开始，当年全国新动工楼面减幅达14.4%，但新供应仍较两年后的需求高20%，今年的动工量将进一步萎缩。据IMF预测，住宅固定资本形成总额今年将跌4.2%，住宅固定资本形成占GDP9%，即新动工减少便拖累经济0.4%。今时今日，增长不易求，要填补这缺口不易。中国已承认新旧经济转接期，新经济的增长未能补充旧经济的滑落。很明显，楼市须有政策的支持，增加需求、减低新动工楼面的跌幅，纾缓对经济的冲击。中国内地楼市供求失衡情况地理上分化甚大，近10亿平方米的库存楼面中，超过50%在三线城市，一线城市的库存情况则颇为健康。(B01)

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印尼股市暴挫预演/ 苏子

今年以来，除联储局外，各央行的减息及QE行动已成功使各大小投资者忘记什么叫“风险”，目前这些投资者只知道一个事实，便是不入市去追逐股票这类高风险资产，便肯定赚少了很多，结果只是与钱斗气。随着目前已经踏入不少投资者所担心股市会出现大幅调整的“五穷”的5月份，倘若股市于5月仍然可以照升如仪，届时已几可肯定市场上有更加多投资者会把「风险」这东西抛诸脑后，一起参与这场看似不用担心会有股灾重现的股市大盛宴，相信这只会为今年稍后时间股市真的出现股灾暴挫埋下养分充足的种籽而已。但倘若“五穷”应验，小心可能会跌得更惨。

上周印尼股市暴挫，其实正正反映目前看似不用担心的股市并不是真的全无风险的。上月开始，印尼股市在外资持续追买及各发达国家仍保持超低息环境甚至加码QE下，指数成功创下5,523.29点的历史新高，但随着印尼企业所公布的首季业绩令市场大失所望后，本来采取高追策略的外资开始掉转枪头，纷纷大手减持印尼股票，到上周四指数更一度暴挫至5,015点低位才回稳，较上述高位不足一个月已下挫逾9%，而且仅上周便已跌去近6.5%。去年底，指数的收市价为5,227点，换言之，印尼股市仅上周便已完全抹去今年以来所有升幅之余，并且更录得逾2.5%的跌幅！

上周印尼股市的暴挫，小心有机会成为目前仍处高位的发达国家股市的跌市“预演”。因为一旦稍后各国所公布的经济数据及企业业绩像印尼般令市场失望，并且相信减息及QE等刺激措施的功效已不复再的话，届时股市便大有机会出现像印尼股市暴挫的翻版，从而触发市场恐慌情绪飙升。一旦出现此情况，估计即使美国联储局无望于6月或9月宣布加息，美元却会受避险资金追捧而造好。若出现此情况，相信上周大幅上升并已令到大量短仓遭到止蚀的欧罗兑日圆，稍后有极高机会结束近期连升三周的利好势头；至于欧罗兑美元亦可望在受制近一年跌幅的23.6%反弹目标后，回复原来的大弱势。(B08)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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