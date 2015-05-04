港报财经评论：港中小股便宜，通达联塑可取--经济日报5月2日

港中小股便宜，通达联塑可取/ 林瑞芬 美国的加息时间表仍是未明朗，环球资金面维持现状。港股5月何去何从，要看A股的表现。国家统计局最新公布，4月制造业采购经理指数为50.1,与3月数据持平，稍微高于预期的50，是连续两个月高于盛衰分界线，不过不失。此外，4月全国100个城市住宅平均价格为10,522人民币/平方米，2014年4月同比下跌4.46%，但环比计微跌0.01%，跌幅较上月缩小0.14%。经济疲弱，仍须努力维稳。从4月30日政治局会议当中提到宏观政策时强调“保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡”，稳增长是第一位的，促改革是第二位的，调结构退居第三。以及强调“高度重视经济下行压力”，可预见年内刺激经济不会放松，老法新法都管用，只是新经济的拓展成效，就要观察。 上证周四收报4,441，4月累计大涨18.5%，大有斩获。至于5月，据资料统计，过去24年中，有13年出现5月上涨，11年出现5月下跌，涨跌对比并不是很明显。5月市况预期，涨多小回盘整是最理想发展，当然人心最难控，大家都怕执输，跌少少又急不及待抢货，往往升幅又比跌幅多。技术上，RSI在有序回调中，以时间化解超买带来的调整压力；而保历加通道中轴现近4,200左右，可作5月的可能小回市况支持位参考。 当前，创业板指预测PE144倍，上证指数19倍，沪深300指数16倍，代表新旧经济的前景估值，中间多少距离是合理，没有绝对标准，大家得个“估”字！4月以来，市场人士及高管都多谈了股市风险问题，提醒投资者思考，方向是正确，实践则不容易，且涨且珍惜。中国内地的中、小型股份于后市最有隐忧出现泡沫化，“沪港通”的门槛降低，以及“深港通”的开通相信是刻不容缓的事，因为港股这边的泡沫不及中国内地的严重，如容许中国内地投资者较容易地进入港股市场，或可以疏导资金，减慢泡沫化的速度（但相信不会完全消除泡沫的风险）。(B04)

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盈利息率齐跌，内银吸引力降/ 余少文 H股首季业绩差不多曲终人散，内银股首季盈利差强人意，利率市场化和资产质素下降等因素下，全年盈利和息率料下跌，相信内银股要提高息率来增加吸引力。中港两地股市劳动节休战，国企指数4月急升后，已升越2008年11月回升以来的最高位，即2010年高位14，219点，加上成交量激增配合突破，尤其月线图中的10月、20月和50月线在10，903点至11，697点区间汇聚，反映指数长线走势向好；中线即周线图则反映指数在14，000点至15，000点区间整固，关键是15，000点能否突破；短线的日线图也在14，500点水平争持，惟走势略为偏淡。小心国指短期要震一震，中长线则反覆上升。 过去讲过，大市早前上升动力来自保险股，近期动力是内银股，这两大势力一旦调整，国指确实无运行，尤其内银股今年首季业绩让人大跌眼镜，似乎今年都没有运行，加上中国澄清没有中国QE，即中国不会向银行买债来提高银行流动性，在缺乏短期利好消息刺激下，股价或要先调整。粗略总结公布首季业绩的11家内银股，首季合计盈利约3,131亿人民币，同比增长只有2.4%，对比去年同期11%同比升幅而言明显逊色，今年首季增速明显下降，或是人民银行去年11月和今年首季都减息，除了利率市场化影响外，信贷成本上升所致。内银股去年四个季度的盈利同比增速持续向下，分别为10.6%、8.5%、6.5%和-1.8%，在印象中，近年季度合计盈利，去年第四季是首次倒退，反映内银股去年业绩每况愈下，当然也可能涉及央行11月底减息的因素。 工、建、农、中仍然是最赚钱的四大行及排名不变，四大行首季合计盈利2,413亿人民币，同比升幅只有1.4%，较去年同期的10.6%增幅急降，也低于十一行首季合计盈利增速，似乎反映四大行首季表现较中小银行差，也是内银股在今期升浪中明显跑输保险股的原因之一，因为缺乏盈利增长空间。首季数据亦显示，内银股净息差大部分都较去年下跌，尤其不良贷款额全线上升，但不良贷款率撇除重庆农村银行 和光大银行 下跌，其他上升幅度由0.05个至0.17%不等，显示内银股的资产质素继续下降。(B04)

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