港报社评：两岸关系将会继续模糊--信报5月4日

政治从来没有非黑即白，尤其是最讲究政治手腕的国际外交博弈，灰色地带特别多，最新事例可以参考日本首相安倍晋三访问美国。由安倍踏上美国之旅开始，抗议如影随形，示威不绝如缕，面对慰安妇等等问题穷追猛打，安倍的应对之策是一味含糊其词，企图蒙混过关，只是把慰安妇形容为“人口贩卖的受害者”，闻之感到痛心云云，但由始至终没有用上“道歉”之类的字眼。显而易见，安倍再一次在耍太极，以香港人熟悉的政治术语来说，就是搬出“语言伪术”。

安倍晋三使出模糊策略，顾左右而言他，中国人以及亚洲受害国人民也许觉得气愤难平，可是看在美国总统奥巴马眼里却有其政治上的实际需要。美国部署“亚太再平衡”，少不免有求于东瀛盟友的强力支援，因此奥巴马没有施加太大的压力，仅仅不痛不痒地敦促日方妥善处理慰安妇等等历史问题，尽快改善与周边国家的关系。这位任期临近尾声的总统着眼的不是道义责任，而是加强版的《美日防衞合作指针》，向外展示彼此之间“坚不可摧”的同盟关系，司马昭之心路人皆见，双方以“无缝对接”的军事力量来“欢迎崛起的中国”。安倍的模糊，遇上奥巴马的淡化，美日峰会宾主尽欢落幕了。

第十届两岸经贸文化论坛（国共论坛）昨日在上海举行，来自台湾的国民党访问团成员共有一百一十五人，新党主席郁慕明亦随团出席。国民党主席朱立伦在国共论坛致辞时表示，希望两岸经贸在“九二共识”的基础之上，台湾能有更多的国际空间，在未来亚投行、一带一路、区域全面经济伙伴协定（RCEP）有更多作为。全国政协主席俞正声指出，国共论坛可就台湾参与一带一路、亚投行和区域经济合作探寻可行的参与和两岸合作方式。

国民党和共产党曾经是武装对立的死对头，直至一九九二年在新加坡举行“汪辜会谈”，才开启了无关抗日战争的再度“国共合作”，彼此确立“九二共识”。不过，所谓共识其实亦是存在着大量灰色地带的模糊策略，因为其内容是“一个中国、各自表述”，讲穿了就是各说各话。假如这次国共论坛再次确认“九二共识”，从而为国共合作铺平道路，未来的两岸关系发展，几乎肯定又是在模模糊糊之间向前推进，尽量避免为了统一与否的难题撕破脸面。

也许有人担心，国民党执政八年已到了倒数阶段，下一任总统有可能是民进党主席蔡英文，台湾再一次政党轮替会不会又为两岸关系带来危机？犹记得陈水扁上台执政推行法理台独，不承认“九二共识”，两岸关系一度濒于擦枪走火的紧张状态。要解答这问题，不妨看看蔡英文获民进党正式提名参加明年总统大选之时所发表的演说，她重申，处理两岸关系的基本原则就是“维持现状”，以人民的意志为依归。对于这种政治取态，前民进党主席施明德解读为，蔡英文的两岸政策一如往常模糊，不论何种政治立场的人士，都无法理解其意旨。

模糊到底是好事还是坏事？撇除非黑即白的价值判断，政治上很多时候谋求“斗而不破”，中美关系如是，中日关系如是，美日关系如是，两岸关系亦复如是，没有模糊策略可能也就没有转圜余地。况且目前两岸不统不独，确也最符合政治现实，最符合彼此利益，最符合民众福祉。

清朝扬州八怪之一的郑板桥留下脍炙人口的书法作品“难得糊涂”，观乎两岸关系的未来发展趋势，无论民进党轮番上台，还是国民党依旧执政，相信聪明人将会不约而同装糊涂。

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