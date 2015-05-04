港报社评：不得已谷投资，中央须减后患--经济日报5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
内地经济下行风险日增，中央面对现实，强调投资的关键作用。中央有足够资源，只要肯力谷投资，短期内稳住经济不难，真正难在如何减少走投资老路带来的过剩产能等副作用。
市场正预期中央短期内或再次减息，此因中共总书记习近平上周四主持的政治局会议，强调高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度应对，并发挥投资的关键作用。要谷投资，固要财政政策推动，亦需偏松货币环境，包括减息以降低投资成本，故市场估计再减息已如箭在弦。
中央要强调投资稳经济，皆因经济的三头马车中，出口已因环球经济增长放慢、人币滙率偏强等因素，难以寄望。另一马车是消费，虽说内地消费保持不俗增长，但私人消费占内地经济比重长期徘徊于35%左右，比不上西方国家占7成般高，且短期内要大幅增加接近不可能。
故要短期内有力提振经济增长，便只余投资一途，更何况，中央在推动投资上有足够资源与工具，不论是财政政策、货币政策、信贷政策以至产业政策等，只要中央愿意，要立竿见影地稳住经济增长在7%或以上，并无难度。
然而，对中央来说，要谷投资实迫不得已，因过去的经济周期都是用谷投资的老套路，副作用却愈来愈大、愈益尾大不掉。如环球金融海啸后中央推四万亿投资刺激经济，便直到现在还在收拾过剩产能、不良贷款与债务、楼市泡沫等后遗症。现时被迫重走谷投资旧路，中央便须力减后遗症叠加。
其一，内地经济一定程度上已被楼市骑劫，中央稳经济不得不松遏楼市措施，甚至要通过信贷工具提振楼市。惟楼市泡沫仍大，国基会（IMF）便刚警告内地楼市空置率太高，故中央在提振楼市上，需坚持按不同地方实况差别对待，不能任由地方政府乘虚又再狂谷楼市泡沫。
其二，在落实投资项目上，要切实把关。一方面，固然是直接把好项目审批关口，避免过剩产能行业再度膨胀。另一方面，是把好信贷关口，中央现时似有多用「补充贷款抵押工具」（PSL）的倾向，以其有导向性质，可导引资金投向创新、环保、农业、中小微企等。惟内地一直不乏贷出资金转个身即投向房地产、股票市场的流弊，如何确保资金真正用途，困难不小。
在上有政策、下有对策下，谷投资难免会出现种种后遗症，如何减少问题的叠加，免埋下未来更大炸弹，是中央必须克服的挑战。
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