港报社评：“袋一世”思维恐变“错一世”--星岛日报5月4日

正当司局长纷纷落区宣传政改方案之际，泛民议员昨天也举行花车巡游，反对“袋住先”，与政府大打对台，但到场者只十一人，不到半数，是否捆绑有松动，值得注意。不论如何，泛民到此刻仍然企硬否决方案，无寸退余地，吊诡的是，他们心知肚明，特首普选如胎死腹中，泛民同样会半死不活，逐渐萎缩。

泛民饭盒会召集人梁家杰经常挂在口边的一句话，是“袋住先”等于“袋一世”，所以绝不能通过方案。政圈中人都知道他们“顶硬上”有其苦衷，因为事到如今，泛民已成了过河卒子，回旋空间所剩无几，担心若急转弯，随时车毁“党”亡，唯有企硬找一个堂堂皇皇的理由。如果时光可以倒流，让他们再客观地评估利害，通过普选的好处绝对多于否决。

可以预见，特首普选被“打沉”后，政治局面将会是一池死水，不但二○一七年特首选举沿用旧制度，立法会迈向全面普选的步伐也将停顿，到二○二○年改革特首普选制度后，才再展开。在这段“静止期”，泛民将目标不清，像引擎失去动力，发展原地踏步，逐渐萎缩。

部分泛民人士或以为否决普选后，仍可以凝聚群众长期抗争，变为一场持续性政治运动。这想法亦只是一服自我安慰剂，让自己感觉良好而已；事实上，占领行动经过去年一轮猛攻黯然落幕后，运动之势再难恢复。作为火车头的学联与学民思潮内部崩分离析，领导力大不如前，而泛民在群众心目中并无领导权威，也难担起号召大旗。运动将如泄气的气球，能量递减。

至于泛民支持者以外的中间市民，将怪责泛民扼杀普选，在往后的选举中，这些选民再难支持泛民。泛民如果冷静思考未来局势，不会看不到这困局。

从泛民的角度看，特首普选方案如落实，未来的“政治游戏”将有玩的空间。首先，今次方案不但放宽了泛民人士入闸的机会，最近更有消息指，中央将不会内部钦点谁做特首，只会否定它一定不接受的人出闸，即是说，在提名候选人的过程中，竞逐有一定自由，一些与泛民关系较好的人士都有成为候选人的机会。有竞争就有利益交换，获三分一选民支持的泛民，自然拥有影响结果的筹码。

泛民在这场“政治游戏”如果可以进场玩，甚至扮演一定角色，便有了壮大的动力，找到新的发展机遇。

梁家杰说“袋住先，只会袋一世”，也许他自己也知道不会是事实，因为任何社会的政治发展都会在种种变数互动中转变，问题只是各方懂不懂抓住对自己最有利的机会。“袋一世”的思维如不变，恐怕会变成“错一世”。

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