港报社评：“袋一世”思维恐变“错一世”--星岛日报5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
正当司局长纷纷落区宣传政改方案之际，泛民议员昨天也举行花车巡游，反对“袋住先”，与政府大打对台，但到场者只十一人，不到半数，是否捆绑有松动，值得注意。不论如何，泛民到此刻仍然企硬否决方案，无寸退余地，吊诡的是，他们心知肚明，特首普选如胎死腹中，泛民同样会半死不活，逐渐萎缩。
泛民饭盒会召集人梁家杰经常挂在口边的一句话，是“袋住先”等于“袋一世”，所以绝不能通过方案。政圈中人都知道他们“顶硬上”有其苦衷，因为事到如今，泛民已成了过河卒子，回旋空间所剩无几，担心若急转弯，随时车毁“党”亡，唯有企硬找一个堂堂皇皇的理由。如果时光可以倒流，让他们再客观地评估利害，通过普选的好处绝对多于否决。
可以预见，特首普选被“打沉”后，政治局面将会是一池死水，不但二○一七年特首选举沿用旧制度，立法会迈向全面普选的步伐也将停顿，到二○二○年改革特首普选制度后，才再展开。在这段“静止期”，泛民将目标不清，像引擎失去动力，发展原地踏步，逐渐萎缩。
部分泛民人士或以为否决普选后，仍可以凝聚群众长期抗争，变为一场持续性政治运动。这想法亦只是一服自我安慰剂，让自己感觉良好而已；事实上，占领行动经过去年一轮猛攻黯然落幕后，运动之势再难恢复。作为火车头的学联与学民思潮内部崩分离析，领导力大不如前，而泛民在群众心目中并无领导权威，也难担起号召大旗。运动将如泄气的气球，能量递减。
至于泛民支持者以外的中间市民，将怪责泛民扼杀普选，在往后的选举中，这些选民再难支持泛民。泛民如果冷静思考未来局势，不会看不到这困局。
从泛民的角度看，特首普选方案如落实，未来的“政治游戏”将有玩的空间。首先，今次方案不但放宽了泛民人士入闸的机会，最近更有消息指，中央将不会内部钦点谁做特首，只会否定它一定不接受的人出闸，即是说，在提名候选人的过程中，竞逐有一定自由，一些与泛民关系较好的人士都有成为候选人的机会。有竞争就有利益交换，获三分一选民支持的泛民，自然拥有影响结果的筹码。
泛民在这场“政治游戏”如果可以进场玩，甚至扮演一定角色，便有了壮大的动力，找到新的发展机遇。
梁家杰说“袋住先，只会袋一世”，也许他自己也知道不会是事实，因为任何社会的政治发展都会在种种变数互动中转变，问题只是各方懂不懂抓住对自己最有利的机会。“袋一世”的思维如不变，恐怕会变成“错一世”。
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