港报社评：两岸关系台大选焦点，和平共处蓝绿应务实--明报5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
目前正在大陆的国民党主席朱立伦，按行程今天将与中共总书记习近平会面。与10年前访北京与时任中共总书记胡锦涛历史性握手的连战不一样，朱立伦是国民党迁台之后的新生代，国共两党领导人如何互动，值得细致观察。这里必须一提的是，台湾总统大选将于明年1月举行，屈指一数只是8个月之后的事，以习近平上台之后显示的强势，如何体待台湾执政党主席以及与台湾来客的对谈，对台湾选情或有影响，因此朱立伦这次大陆行意义重大，即在于此。
两岸过去7年关系平和，政党轮替国民党上台，陈水扁年代的激进路线不再是执政主流，取而代之是两岸往还频繁，尤其是开放大陆旅客到访，关系更上一层楼。在良好氛围下，两岸关系孕育出过去50年罕见的形态，持续多年外交战偃旗息鼓，更有一种说法是，一些国家要求与北京建交而与台湾断交，也被中共婉拒，云云。姑勿论事实是否如此，五六十年代大军对峙的台海，确实在这7年水波不兴。
上周三，马英九与台湾行政院大陆委员会谈话时，意有所指提出两岸于1992年的“九二共识”是“两厢情愿”，称在“一个中国”问题，大陆与台湾找到双方都可以接受的基础，所以“九二共识”不是“一厢情愿”。“九二共识”是1992年汪辜会谈结晶，重点在于两岸都同意“一个中国”大原则，如何理解则各自表述。两岸间的多年纠结由此得到释放，在“一个中国”之下各有解释，和而不同，带来台海的难得安宁。马英九在朱立伦出发到大陆前夕重提“九二共识”，可以理解为向中共表明国民党“一个中国”的立场，为国共高层会面做好铺垫，更是隔空回应今年3月“两会”期间习近平的只要“九二共识”不变，对台政策不动摇的讲话。事实上，朱立伦昨天在上海举办的第十届两岸经贸文化论坛上就表示，国民党将在“九二共识”基础上持续推动两岸关系向前发展。
不过，最近两年，两岸关系出现微妙变化，服贸协议在立法院胎死腹中，说明台湾社会对两岸关系的取态并非完全拥抱大陆，亦非经过马英九执政之后由绿变回深蓝。两地隔海对峙半世纪，社会与民主发展步伐迥异，加上意识形态隔阂，若说两岸关系从此步向坦途，是不符实际情况。不过，如今的政治现实是中共实力凌驾台湾，台湾如何与中共同舞，在执行上需要大智慧，既要向宝岛2000万人民交代，也要避免中共担忧的“台独”成为主流。马英九的“两厢情愿”之语，一边是对岛内交代，意指这是台湾为主的立场，也向中共表达“一个中国”的取态不变。
明年台湾总统大选，在野民进党决定由蔡英文上阵，挑战国民党政权。蔡英文在两岸事务态度成为焦点，一旦她胜出大选，未来两岸关系如何，成为台海风云关键。曾与李登辉关系密切的蔡英文，2012年大选时曾称两岸关系并不存在“九二共识”，駸駸然有推翻共识的可能，这亦成为中共的担忧原因。因此，习近平3月在“两会”期间的讲话，明显是向台湾朝野表达中共立场，他称中共始终把“九二共识”列为与台湾当局以及各政党展开交往的基础和条件。明乎此，中共把“九二共识”视为底线，承认的，一切好谈；不承认的，以后不要说我没有把话说在前头。不过，蔡英文在回应马英九“两厢情愿”论时，仍然没提“九二共识”，只是强调维持现状就是维持台湾和平、两岸稳定发展。她还留下一句话，说马英九应检讨7年来两岸政策的真正问题，是不依循民主程序，引起人们不满。蔡英文如此回应，是不是暗喻或会在选战打出所谓“民意牌”，对未来两岸关系兹事体大，值得关切。
两岸关系60年来经历生死相搏的“反攻大陆”与“我们一定要解放台湾”年代，海空战斗时有发生，金门更曾捱过解放军数十万发炮弹，老一辈对此必不忘记。冷战结束，双方摸索重建联系的民间交往，1990年代初汪辜会谈定下主调，历尽万水千山走到今天，应该倍加珍惜得来不易的和平。因此，纵是播弄族群冲突的陈水扁，亦不敢明目张胆提出“台独”主张，说明客观环境不容许，强推“台独”必令台海紧张。
两岸近年聚焦经贸与人民往来，少谈主义多讲实务，是为当前台海和平的主轴，但蔡英文对“九二共识”立场刻意模糊，将是台海未来一股不稳定因素。“九二共识”议题势将是台湾选战议题，若处理欠佳，台海再起阴霾，绝非区内之福。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目