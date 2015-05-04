港报社评：两岸关系台大选焦点，和平共处蓝绿应务实--明报5月4日

目前正在大陆的国民党主席朱立伦，按行程今天将与中共总书记习近平会面。与10年前访北京与时任中共总书记胡锦涛历史性握手的连战不一样，朱立伦是国民党迁台之后的新生代，国共两党领导人如何互动，值得细致观察。这里必须一提的是，台湾总统大选将于明年1月举行，屈指一数只是8个月之后的事，以习近平上台之后显示的强势，如何体待台湾执政党主席以及与台湾来客的对谈，对台湾选情或有影响，因此朱立伦这次大陆行意义重大，即在于此。

两岸过去7年关系平和，政党轮替国民党上台，陈水扁年代的激进路线不再是执政主流，取而代之是两岸往还频繁，尤其是开放大陆旅客到访，关系更上一层楼。在良好氛围下，两岸关系孕育出过去50年罕见的形态，持续多年外交战偃旗息鼓，更有一种说法是，一些国家要求与北京建交而与台湾断交，也被中共婉拒，云云。姑勿论事实是否如此，五六十年代大军对峙的台海，确实在这7年水波不兴。

上周三，马英九与台湾行政院大陆委员会谈话时，意有所指提出两岸于1992年的“九二共识”是“两厢情愿”，称在“一个中国”问题，大陆与台湾找到双方都可以接受的基础，所以“九二共识”不是“一厢情愿”。“九二共识”是1992年汪辜会谈结晶，重点在于两岸都同意“一个中国”大原则，如何理解则各自表述。两岸间的多年纠结由此得到释放，在“一个中国”之下各有解释，和而不同，带来台海的难得安宁。马英九在朱立伦出发到大陆前夕重提“九二共识”，可以理解为向中共表明国民党“一个中国”的立场，为国共高层会面做好铺垫，更是隔空回应今年3月“两会”期间习近平的只要“九二共识”不变，对台政策不动摇的讲话。事实上，朱立伦昨天在上海举办的第十届两岸经贸文化论坛上就表示，国民党将在“九二共识”基础上持续推动两岸关系向前发展。

不过，最近两年，两岸关系出现微妙变化，服贸协议在立法院胎死腹中，说明台湾社会对两岸关系的取态并非完全拥抱大陆，亦非经过马英九执政之后由绿变回深蓝。两地隔海对峙半世纪，社会与民主发展步伐迥异，加上意识形态隔阂，若说两岸关系从此步向坦途，是不符实际情况。不过，如今的政治现实是中共实力凌驾台湾，台湾如何与中共同舞，在执行上需要大智慧，既要向宝岛2000万人民交代，也要避免中共担忧的“台独”成为主流。马英九的“两厢情愿”之语，一边是对岛内交代，意指这是台湾为主的立场，也向中共表达“一个中国”的取态不变。

明年台湾总统大选，在野民进党决定由蔡英文上阵，挑战国民党政权。蔡英文在两岸事务态度成为焦点，一旦她胜出大选，未来两岸关系如何，成为台海风云关键。曾与李登辉关系密切的蔡英文，2012年大选时曾称两岸关系并不存在“九二共识”，駸駸然有推翻共识的可能，这亦成为中共的担忧原因。因此，习近平3月在“两会”期间的讲话，明显是向台湾朝野表达中共立场，他称中共始终把“九二共识”列为与台湾当局以及各政党展开交往的基础和条件。明乎此，中共把“九二共识”视为底线，承认的，一切好谈；不承认的，以后不要说我没有把话说在前头。不过，蔡英文在回应马英九“两厢情愿”论时，仍然没提“九二共识”，只是强调维持现状就是维持台湾和平、两岸稳定发展。她还留下一句话，说马英九应检讨7年来两岸政策的真正问题，是不依循民主程序，引起人们不满。蔡英文如此回应，是不是暗喻或会在选战打出所谓“民意牌”，对未来两岸关系兹事体大，值得关切。

两岸关系60年来经历生死相搏的“反攻大陆”与“我们一定要解放台湾”年代，海空战斗时有发生，金门更曾捱过解放军数十万发炮弹，老一辈对此必不忘记。冷战结束，双方摸索重建联系的民间交往，1990年代初汪辜会谈定下主调，历尽万水千山走到今天，应该倍加珍惜得来不易的和平。因此，纵是播弄族群冲突的陈水扁，亦不敢明目张胆提出“台独”主张，说明客观环境不容许，强推“台独”必令台海紧张。

两岸近年聚焦经贸与人民往来，少谈主义多讲实务，是为当前台海和平的主轴，但蔡英文对“九二共识”立场刻意模糊，将是台海未来一股不稳定因素。“九二共识”议题势将是台湾选战议题，若处理欠佳，台海再起阴霾，绝非区内之福。

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