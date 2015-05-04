港报社评：普选无真假，一人一票就是普选--文汇报5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
政务司司长林郑月娥昨天表示，政改方案降低入闸门槛、增加民主成分，是切切实实的普选，是一个“有竞争性的普选”，呼吁市民不要听信有意见指方案是“假普选”。的确，普选无真假之分，一人一票就是货真价实的普选。所谓“假普选”是反对派制造的最大谎言。反对派须放弃不切实际的幻想，放弃一己之私，顺应民意，支持政改方案在立法会通过。 反对派口口声声指政改方案是“假普选”，这是反对派对香港市民最大的误导。实际上，世界上有各种不同普选制度，并无所谓“真”与“假”，一人一票就是世界通行的普选。去年9月，美国国家安全顾问苏珊赖斯访问中国与国家主席习近平会面时，赖斯称对美国来说，普选是指一人一票。
由全香港约500万符合资格选民选出特区行政长官人选，与1200人的选举委员会相比，无论如何都是民主的大飞跃。如果反对派具有起码的良知和诚实，就不会连这个最基本的事实都不承认。反对派对500万人一人一票的选举是重大进步的事实避而不谈，反而大肆操作所谓“假普选”的争论，是极不诚实的表现。
普选没有真假，但民主派却有真假。自称“民主派”的反对派要充当“普选杀手”，说明他们是“假民主派”，是“反民主派”，其要害就在于他们害怕见到特首有500万民意授权，届时他们无法再以争取普选为幌子招摇过市，捞取政治资本。这种一己之私，使他们根本不想500万香港选民能普选特首。
特区政府提出的政改方案，在基本法和人大“8．31”决定的框架下，在特首选举的各个环节中争取最大空间，让不同政治派别包括反对派人士都有机会“入闸”参选，是当前时空下最民主、最合适、最符合法理的方案。众多民调显示，有六成至七成受访者支持通过政改方案。反对派要求的所谓“真普选”于法无据、于理不合，不符合香港实际情况和利益，违反主流民意。反对派议员应尊重和顺应主流民意，放弃一己之私，放弃不切实际的幻想，放弃綑绑，支持政改方案通过。
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