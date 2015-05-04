港报社评：普选无真假，一人一票就是普选--文汇报5月4日

政务司司长林郑月娥昨天表示，政改方案降低入闸门槛、增加民主成分，是切切实实的普选，是一个“有竞争性的普选”，呼吁市民不要听信有意见指方案是“假普选”。的确，普选无真假之分，一人一票就是货真价实的普选。所谓“假普选”是反对派制造的最大谎言。反对派须放弃不切实际的幻想，放弃一己之私，顺应民意，支持政改方案在立法会通过。 反对派口口声声指政改方案是“假普选”，这是反对派对香港市民最大的误导。实际上，世界上有各种不同普选制度，并无所谓“真”与“假”，一人一票就是世界通行的普选。去年9月，美国国家安全顾问苏珊赖斯访问中国与国家主席习近平会面时，赖斯称对美国来说，普选是指一人一票。

由全香港约500万符合资格选民选出特区行政长官人选，与1200人的选举委员会相比，无论如何都是民主的大飞跃。如果反对派具有起码的良知和诚实，就不会连这个最基本的事实都不承认。反对派对500万人一人一票的选举是重大进步的事实避而不谈，反而大肆操作所谓“假普选”的争论，是极不诚实的表现。

普选没有真假，但民主派却有真假。自称“民主派”的反对派要充当“普选杀手”，说明他们是“假民主派”，是“反民主派”，其要害就在于他们害怕见到特首有500万民意授权，届时他们无法再以争取普选为幌子招摇过市，捞取政治资本。这种一己之私，使他们根本不想500万香港选民能普选特首。

特区政府提出的政改方案，在基本法和人大“8．31”决定的框架下，在特首选举的各个环节中争取最大空间，让不同政治派别包括反对派人士都有机会“入闸”参选，是当前时空下最民主、最合适、最符合法理的方案。众多民调显示，有六成至七成受访者支持通过政改方案。反对派要求的所谓“真普选”于法无据、于理不合，不符合香港实际情况和利益，违反主流民意。反对派议员应尊重和顺应主流民意，放弃一己之私，放弃不切实际的幻想，放弃綑绑，支持政改方案通过。

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