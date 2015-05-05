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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 08:45 BJT

台湾数据：4月CPI年减0.80%，连续第四月下跌

路透台北5月5日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.80%，跌幅大于预期，为连续第四个月下跌，并创三个月最大单月跌幅，路透调查预期为跌0.6%。

4月CPI较上月经季调后则是跌0.13%；4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌9.15%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） -0.80 -0.61

路透调查（较上年同期） -0.60 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.55

核心CPI（较上年同期） +0.68 +0.97r

WPI（较上年同期） -9.15 -8.75r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 林高丽/曾祥进)

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