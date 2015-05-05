台湾数据：4月CPI年减0.80%，连续第四月下跌

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北5月5日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.80%，跌幅大于预期，为连续第四个月下跌，并创三个月最大单月跌幅，路透调查预期为跌0.6%。
4月CPI较上月经季调后则是跌0.13%；4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌9.15%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
4月 3月
CPI（较上年同期） -0.80 -0.61
路透调查（较上年同期） -0.60 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.55
核心CPI（较上年同期） +0.68 +0.97r
WPI（较上年同期） -9.15 -8.75r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 林高丽/曾祥进)
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