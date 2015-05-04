台湾债市：五年债殖利率早盘走扬，反应美债持续偏空整理

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透台北5月4日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一盘初走扬，反应美债持续偏空整理。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率弹高至2.1%，带动台债早盘104/6殖利率跟进走升，但交投较显清淡。
他们并指出，本周债市变数较多，包括美国非农就业报告、PMI及ISM等重要经济数据，市场操作较趋于谨慎，台债多数空方仍待10年增额新券周四展开发行前交易才会积极操作，令盘初交投气氛偏向观望，今日104/6殖利率料拉高在1.03%附近窄幅波动。
今日104/6殖利率盘中高位来到1.04%，创逾一个月盘中新高，前高为3月20日的1.0444%。
〞美债(殖利率)弹很多，台债跟着弹一下也是正常，但弹幅不会太大。〞一位大型证券台债交易员说。
当地时间10:28，台湾股市 早盘涨0.26%，暂报9,845.77点；台币盘初交投涨7.6分，暂报30.676。
美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步出脱债市多头押注。指标10年期公债 殖利率升7.5个基点，报2.119%，此前触及近七周最高的2.124%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。
本地时间10:27，104/6殖利率升2.35基点，报1.0375%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.03-1.045%
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--《综述》美国制造业数据疲软，暗示经济回升似乎力道不足 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目