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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 10:38 BJT

台湾债市：五年债殖利率早盘走扬，反应美债持续偏空整理

路透台北5月4日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一盘初走扬，反应美债持续偏空整理。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率弹高至2.1%，带动台债早盘104/6殖利率跟进走升，但交投较显清淡。

他们并指出，本周债市变数较多，包括美国非农就业报告、PMI及ISM等重要经济数据，市场操作较趋于谨慎，台债多数空方仍待10年增额新券周四展开发行前交易才会积极操作，令盘初交投气氛偏向观望，今日104/6殖利率料拉高在1.03%附近窄幅波动。

今日104/6殖利率盘中高位来到1.04%，创逾一个月盘中新高，前高为3月20日的1.0444%。

〞美债(殖利率)弹很多，台债跟着弹一下也是正常，但弹幅不会太大。〞一位大型证券台债交易员说。

当地时间10:28，台湾股市 早盘涨0.26%，暂报9,845.77点；台币盘初交投涨7.6分，暂报30.676。

美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步出脱债市多头押注。指标10年期公债 殖利率升7.5个基点，报2.119%，此前触及近七周最高的2.124%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。

本地时间10:27，104/6殖利率升2.35基点，报1.0375%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.03-1.045%

以下为最新相关报导连结：

--《综述》美联储仍有可能在6月会议上升息--克里夫兰及旧金山联储总裁

--《综述》美国制造业数据疲软，暗示经济回升似乎力道不足 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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