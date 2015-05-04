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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 10:53 BJT

韩国经济：出台财政货币刺激举措后，复苏显露改善迹象--总统朴槿惠

路透首尔5月4日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，在出台财政和货币刺激举措后，该国经济正显露出改善迹象。

“我认为如果我们继续致力于经济复兴与创新，将能从第二季开始看到更加明显的改善，”总统办公室的声明引述朴槿惠的话称。(完) (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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