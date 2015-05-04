新闻稿：惠誉称亚太经济体出现两大有利因素，但不确定性犹存

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(以下翻译自惠誉发布的新闻稿) 惠誉在最新一期“APAC Risk Radar”中表示，大宗商品价格偏低和结构性改革是亚太区两个新的有利因素。低油价尤其能对该地区经济体的经济增长和消费起到支持作用。印度和印尼等国宣布的改革措施如能成功推行，则可持续增长的前景将更加光明。
中国经济成长进一步突然放缓的相关风险紧迫性提高。中国房地产市场若出现无序调整，则可能导致硬着陆，尽管这不是惠誉的基本情景假设。亚太其他地区当局则部署了不同的宏观审慎措施，以遏制各自房地产市场的过热趋势。有些市场房价持续上涨，对房地产市场调整的担忧体现在这一风险因素紧迫性的提高上，只不过其对评级可能产生的影响与惠誉的前次评估相同。
全球主要经济体前景的不确定性仍是亚太区面临的最大风险因素。其中包括中国经济成长放缓以及主要经济体可能趋疲，这可能会增加对亚洲新兴市场的外国融资风险。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目