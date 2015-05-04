版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 10:45 BJT

澳洲经济指标总览--5月4日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月5日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差12.56 逆差10.03

出口(较前月) +1% +1%

进口(较前月) +2% +3%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日

(较前月) 2月 +0.7% +0.5%

就业市场(经季节调整) 5月7日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +3.77 +4.19 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.15 +4.19 失业率 6.1% 6.2% 就业参与率 64.8% 64.7%

消费者物价指数(CPI) 7月22日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.6%

(较上年同期) +2.3% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.7%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平

国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日

(较前季) 第四季 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐