版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 10:52 BJT

****日韩经济指标预测--5月4日-5月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月4日当周

5月5日(二)

暂无重要经济数据公布。

5月6日(三)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,627.5

5月7日(四)

暂无重要经济数据公布。

5月8日(五)

暂无重要经济数据公布。

5月11日(一)

2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,453 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐