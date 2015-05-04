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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 10:49 BJT

台湾股市：盘中略升，受金融保险股涨势提振

路透台北5月4日 - 台湾股市周一盘中略微上扬，但其制造业数据欠
佳，限制大盘涨势。
    
    0220GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,834.80点，周四收低0.3%
。
    
    台湾金融市场周五因劳动节休市。长周末过后，海外市场走势犹豫不
决，限制台股升势。
    
    台湾4月汇丰PMI跌落至49.2，21个月以来首次低于荣枯线。 
    
    电子类指数 跌0.1%，半导体类指数 跌0.7%。
    
    但金融保险类指数 涨0.8%，帮助提振大盘。
    
    富邦金控 涨1.7%。彰化银行 涨0.8%。(完)
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