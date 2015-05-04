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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:45 BJT

表格：瑞士4月采购经理人指数(PMI)持平在47.9，高于预估的47.0

路透苏黎世5月4日 - 周一公布的数据显示，瑞士4月采购经理人指数
(PMI)经季节调整后持平在47.9，3月时亦为47.9。
    本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。
    
    以下为主要数据
    (经季节性调整)
    
            2015年4月   2015年3月   2014年4月
    PMI          47.9        47.9        55.2
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 李春喜)
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