澳洲新股：矿企South32上市首秀表现或难尽如人意，且并购传言四起

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
这些资产去年营收83亿美元，基本获利为4.46亿美元。
“许多必和必拓股东持股目的是为了收益及涉足该行业，他们不想持有South32，”英国财富管理公司Brewin Dolphin分析师Nik Stanjevic说。
对South32最敏感的将是铝和氧化铝价格，铝的总费用报价今年已经大跌，因升水重挫将近50%。总费用报价包括伦敦金属交易所(LME)价格加交割升水。
South32也可能遭到无法持有该股票的英国投资者抛售，因为它未被纳入英国富时100指数。然而，澳洲主动型基金的买盘可能抵消这些卖压，因South32将成为澳洲主要股指S&P/ASX指数成分股。
**是掠食者还是被掠夺的目标？**
一旦上市后扬起的尘埃落定，South32可能寻觅并购机会；但同样的，它也有可能被押注基本金属价格将反弹的人视作收购目标。
瑞士信贷称，投资者预期South32将利用其低负债的优势，投资于探勘或者寻找并购良机，South32可能突然对澳洲Whitehaven Coal 发起并购攻势。
但South32执行长预定人选Graham Kerr已淡化对外收购的可能性，有些人认为South32反而比较像是被收购的目标。
斯特拉塔(Xstrata)前任老板Mick Davis先前曾有意收购South32大多数资产，但遭到拒绝。
Mick Davis的公司X2已筹得56亿美元资本，如果South32股价下滑，X2目前可能已处于采取突袭的优势地位。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目