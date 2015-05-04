澳洲新股：矿企South32上市首秀表现或难尽如人意，且并购传言四起

这些资产去年营收83亿美元，基本获利为4.46亿美元。

“许多必和必拓股东持股目的是为了收益及涉足该行业，他们不想持有South32，”英国财富管理公司Brewin Dolphin分析师Nik Stanjevic说。

对South32最敏感的将是铝和氧化铝价格，铝的总费用报价今年已经大跌，因升水重挫将近50%。总费用报价包括伦敦金属交易所(LME)价格加交割升水。

South32也可能遭到无法持有该股票的英国投资者抛售，因为它未被纳入英国富时100指数。然而，澳洲主动型基金的买盘可能抵消这些卖压，因South32将成为澳洲主要股指S&P/ASX指数成分股。

**是掠食者还是被掠夺的目标？**

一旦上市后扬起的尘埃落定，South32可能寻觅并购机会；但同样的，它也有可能被押注基本金属价格将反弹的人视作收购目标。

瑞士信贷称，投资者预期South32将利用其低负债的优势，投资于探勘或者寻找并购良机，South32可能突然对澳洲Whitehaven Coal 发起并购攻势。

但South32执行长预定人选Graham Kerr已淡化对外收购的可能性，有些人认为South32反而比较像是被收购的目标。

斯特拉塔(Xstrata)前任老板Mick Davis先前曾有意收购South32大多数资产，但遭到拒绝。

Mick Davis的公司X2已筹得56亿美元资本，如果South32股价下滑，X2目前可能已处于采取突袭的优势地位。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红)