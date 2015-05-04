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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:52 BJT

意大利数据：4月制造业PMI升至53.8，创一年来最高

4月PMI高于路透调查12位分析师的所有预测值。4月指数主要由需求上升推动。新订单指数连续第四个月上升，由3月的54.5升至54.8。

Markit称，调查中的部分受访者将出口订单强劲归功于汇率利好因素。(完) (编译 张若琪/蔡美珍；审校 于春红/高琦)
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