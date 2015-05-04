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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 11:52 BJT

《KEMP专栏》布兰特远期石油均价将盘旋在75美元左右

但出于规划和投资目的粗略估算，假定未来三四年每桶均价75美元可以说得通。

价格若比这一水准高太多，恐难以持续，因为这会鼓励过多新增供应，尤其是页岩油领域，而且这还会限制需求。

价格若远低于这一水准，同样也不会持续太久，因为这无法确保稳定的资本投资，而且会大幅提升需求。

唯一可以肯定的是，对油价预估总是错误的(报纸和学术资料有很多油价预估，但都错得离谱，认为这次预估会准确，则显得有些自大)。

不过要是你想在中期模型中设置一个数值的话，以75美元作为初始值还是个不错的选则。(完) (编译 龚芳/杜明霞/王丽鑫/李爽 审校 王洋)
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