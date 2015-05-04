主要国家经济指标预测--5月5日****

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日(二) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +1.1% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差10 逆差12.56 商品/服务进口(较前月) -- +2.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 5月 2.00% 2.25% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 3月 -- 赤字234.5 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 57.5 57.8 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -2.3% -2.8% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差8.0 逆差9.8 出口(亿加元) -- 435.2 进口(亿加元) -- 445.1 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差403 逆差354 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.4 服务业PMI -- 57.8 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 56.5 56.5 企业活动指数 57.9 57.5 就业指数 -- 56.6 新订单指数 -- 57.8 价格指数 -- 52.4 2245 新西兰HLFS失业率 第四季 5.5% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.8% +1.2% HLFS就业参与率 69.4% 69.7% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月4日(一) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 48.8 -- 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 +0.3% -- 0130 澳洲建筑许可 3月 +2.8% -- 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -2.5% -- 网上招聘广告 +2.4% -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 4月 47.9 47.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 53.8 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 4月 48.0 48.4 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 52.1 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 52.0 51.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 正19.6 正19.8 1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 681.7 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +2.1% +2.0% 扣除运输的工厂订单(较前月) 持平 -- 耐久财订单(较前月) 3月修正值 +4.4% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.4% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) +2.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.1% -- 2330 澳洲AIG服务业指数 4月 49.7 50.20 (完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目