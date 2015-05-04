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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--5月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值
    
    5月5日(二)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                         3月          --        +1.1%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   3月        逆差10  逆差12.56
             商品/服务进口(较前月)                                    --        +2.0%
             商品/服务出口(较前月)                                    --        +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                                5月        2.00%       2.25%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                    3月          --    赤字234.5
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                        4月         57.5        57.8
    0900 欧元区PPI(较前月)                               3月        +0.3%       +0.5%
                  (较上年同期)                                      -2.3%       -2.8%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                          3月      逆差8.0     逆差9.8
               出口(亿加元)                                           --        435.2
               进口(亿加元)                                           --        445.1
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                        3月      逆差403     逆差354
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)               4月          --         57.4
                    服务业PMI                                         --         57.8
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                4月         56.5        56.5
                             企业活动指数                            57.9        57.5
                                 就业指数                             --         56.6
                               新订单指数                             --         57.8
                                 价格指数                             --         52.4

    2245 新西兰HLFS失业率                              第四季        5.5%        5.7%
               HLFS就业增长(较前季)                                 +0.8%       +1.2%
               HLFS就业参与率                                       69.4%       69.7%
         新西兰劳工成本指数(较上季)                                 +0.4%       +0.5%
                            (较上年同期)                            +2.0%       +1.8%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值
    
    5月4日(一)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                        4月         48.8        -- 
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                               4月        +0.3%        -- 
    0130 澳洲建筑许可                                    3月        +2.8%        -- 
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                             4月        -2.5%        -- 
                网上招聘广告                                        +2.4%        -- 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   4月         47.9       47.0
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                     4月         53.8       53.5 
    0750 法国Markit制造业PMI                             4月         48.0       48.4
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                         4月         52.1       51.9 
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       4月终值         52.0       51.9 
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                      5月       正19.6     正19.8 
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                         4月        681.7        -- 
    1400 美国工厂订单(较前月)                            3月        +2.1%      +2.0% 
             扣除运输的工厂订单(较前月)                              持平        -- 
             耐久财订单(较前月)                    3月修正值        +4.4%        -- 
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                           +0.4%        --  
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                           +2.9%        -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                     +0.1%        --     
    2330 澳洲AIG服务业指数                               4月         49.7       50.20
    (完)
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