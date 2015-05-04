《路透晚报》--5月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：建议上半年降息0.5个百分点并配合降准--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，展望二季度，在结构转型阵痛、政策具有时滞、投资惯性下滑、去库存化、高基数等因素影响下，中国经济增速将呈稳中缓降态势，仍难以企稳回升，初步预计第二季国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%左右。

--中国数据：4月汇丰制造业PMI终值创12个月新低，稳增长仍需更多宽松

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

--澳门经济：4月博彩收入按年下滑近39%，单月博彩收入再度跌破200亿澳门元

澳门政府周一公布，今年4月博彩收入按年大幅下滑38.8%，跌幅略低于前一个月，为历来第三大跌幅月份。单月博彩收入继2月份后，再度跌破200亿澳门元，为自2011年1月以来最低。

--中国气象局局长称气候变化令重要基础设施面临的风险加大

中国气象局局长郑国光接受《学习时报》采访时称，气候变化令中国的一些重大工程面临威胁，并表示中国气候变暖幅度明显高于全球。

--投行观点：中国政治局会议预示更多支持政策，料二季度降息--瑞银

国际投行瑞银周一发布报告称，中国决策层对经济下行更为关注，上周的政治局会议要求出台更有力的政策支持，瑞银预计二季度会有一次降息，年底前再下调存款准备金率至少100个基点。

【金融】

--香港金融：外汇基金首季录得投资收入按季升8%，因股票利润增加

香港金融管理局（HKMA）周一称，外汇基金于2015年首季录得66亿港元投资收入，按季上升8%，因股票利润增加，并抵销了外汇亏损的影响。

--中国保险：电商企业小白保险推好人险，好心扶人时涉讼获赔部分补偿

中国社会近年来的热议话题“老人在大街摔倒，你扶不扶”引发了一个新险种，中国的移动端保险电子商务企业--小白保险周一推出一款名为“好人险”的个人责任险，一旦好心帮人时发生诉讼纠纷，该保险能提供最高5万元人民币的律师费和诉讼费。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

--中国新债：国开行周四将增发至多100亿元两期债，农发行当日发债推迟

中国国家开发银行近期发债频率加快。在例行周二发行五期债的基础上，该行周一公告，将于周四(7日)招标增发至多100亿元人民币两期债，三年和10年品种规模各半。

--《中国新债预测》国开行五期债定位接近二级，盘整市况下新意不多

中国国家开发银行周二将招标发行1-10年五期固息债。路透调查显示，五一期间降息预期落空后，银行间债市重回盘整。虽然新债供给颇多，但资金宽松亦形成支撑，因此明日新债定位有望接近二级，预测均值分别落在3.22%、3.60%、3.71%、4.12%和3.79%。

--中国债市动态：降息预期落空现券收益率稳中稍涨，资金价格低企IRS下行

中国五一小长假消息淡静，预期中的降息落空后，银行间债市周一早盘现券转为盘整，其中部分债券收益率小涨；利率互换(IRS)则全线下行5-7个基点(bp)，因回购定盘利率低企，以及汇丰PMI终值确认一年新低。

--中国货币市场：密集IPO将至未改充裕资金供给，隔夜加权创约四年半新低

五一节后首个交易日，中国银行间市场主要回购利率低位续降。密集新股发行将至，也未能改变充裕的资金面，其中成交量最大的隔夜品种供给更有泛滥之势，最新加权利率创下约四年半以来新低。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随离岸CNH小幅走低，6.21关口有支撑

人民币兑美元即期周一早盘小幅走低，中间价则结束六连升转贬，交易员指出，节日期间美元企稳反弹，离岸CNH走低拖累境内人民币，但汇价依然未能脱离原先的波动区间，于6.21关口获得支撑。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨

中国股市沪综指周一收升，盘中震荡过程中市场承接力度仍强，电力板块领涨。分析师表示，部分周期性板块出现回升显示做多因素仍在，但另一方面股指大幅上涨之后调整压力也在加大，造成股指盘中宽幅震荡且成交微缩。

--中国房地产：4月百城住宅均价环比基本持平，同比跌幅继续扩大至4.46%--中指院

根据中国指数研究院最新提供的数据，4月百城住宅均价环比基本持平，微跌0.01%；同比则下跌4.46%，跌幅继续扩大。

--中国证券：去年主板与中小板创业板净利增速差异明显，传统行业压力较大

股市是经济的晴雨表，刚公布完的中国沪深上市公司2014年报显示，主板公司与中小板和创业板公司的净利增速差异明显，传统行业上市公司的业绩压力较大。

--中国央企：中国石化集团董事长兼党组书记由王玉普担任

中国第二大油气生产商--中国石化集团周一表示，集团公司主要领导将产生变动，王玉普任董事长，原董事长傅成玉到龄退出领导班子。

--香港个股：中软国际称正就1亿美元定期贷款违约事件与银行谈判

中国软件和信息服务提供商--中软国际公布，公司一笔1亿美元的定期贷款融资协议因稍早的股权变动及未能符合综合总贷款相对于综合有形资产净值之比率规定，因此已构成技术上违约，公司正与银行重新谈判，预计在不久将来可达成协议。 (完)