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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 16:31 BJT

《中国2015年国债发行中标明细表》--5月4日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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  一期      1/14      1       3.14%     3.23%       200        3.55
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  二期      1/21      7       3.36%     3.40%       200        2.80 
  续发1     2/25              3.1752%    --         200        2.43
  续发2     3/18              3.3624%   3.36%       200        1.93
                         (中标参考收益率)
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  2014年    1/28     10       3.4205%   3.40%       200        2.28
  第29期                 (中标参考收益率)
  续发2     3/4               3.3897%   3.40%       200        1.98
                         (中标参考收益率)
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  三期      2/4       5       3.31%     3.34%       200        2.59
  续发      3/11              3.2851%   3.35%       200        2.72
                         (中标参考收益率）
  续发2     4/22              3.2427%   3.25%       304.1      1.94
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  四期      3/25      3       3.22%     3.22%       200        2.50
  续发      4/17              3.2109%   3.20%       300        1.67
                         (中标参考收益率）
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  五期      4/8      10       3.64%     3.61%       300        1.63
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  六期      4/10      1       3.13%     3.15%       220        2.63
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  七期      4/15      7       3.54%     3.54%       300        1.87
 =====================================================================
  八期      4/24     20       4.09%     3.93%       260        1.59
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  合计                                            3,484.1
    
 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
 =============================================================== 
  一期     4/13     182        3.2210%      150         1.99
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  二期     4/20     273        3.1289%      150         2.35
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  合计                                      300
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 
    
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