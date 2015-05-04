版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 11:33 BJT

《投资焦点》经济改善推升欧洲通胀预期，德债收益率走低预测遭质疑

“那些曾认为收益率将下跌到零甚至负值的投资者...将产生怀疑。或许这种近期不太可能消失的波动率，本身就会造成收益率走高。”

现在就判断德债收益率永远不会触及零还为时尚早。那需要有持续的经济复苏来支撑。

许多欧元区国家的债务都高于他们的经济总量，令政府难以用政策来支持复苏。而且，希腊在欧元区未来的命运也还悬而未决。

短期通胀预期则将明显取决于油价走势。

一些投资者因此认为近期的走势只是暂时性的。

“我们预期通胀率将在夏季意外下滑。我们还没有走出困境。我们认为当前的卖压...是暂时的重整，我们仍预计德国10年期收益率将深陷负区域。”苏格兰皇家银行的利率分析师Marco Brancolini说道。（完）

(编译 李春喜/张明钧/陈宗琦/高琦 审校 徐文焰/艾茂林/王颖/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐