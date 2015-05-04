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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:06 BJT

澳洲经济：央行料降息，以缓解澳元汇率偏高及投资疲弱的影响

资源价格下跌也让已然黯淡的矿业投资前景蒙阴，其他行业也几乎没有显现回暖的迹象。

澳洲央行4月政策会议记录显示，政策委员会一直在警告企业支出今年有可能还会下降，这点明显有别于前几个月，显示情况恶化。

这一转变促使西太平洋银行首席经济学家Bill Evans预测，澳洲央行5月8日发布季度政策展望时，将再次降低对经济增长的预估。

“如果我们是对的，且央行政策委员会已决定调降今明两年的经济增长预估，那央行如果决定不降息，就会显得特别奇怪，”Evans说。

他预测，如果降息，将会是当前宽松周期的最后一次，但如果有必要，不排除央行采取进一步行动的可能。

“在发达国家普遍是负利率至零利率的大环境下，我们觉得2%不会是利率底部。”(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦/白云; 审校 李爽/于春红/杜明霞)
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