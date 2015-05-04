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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 11:35 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元回落，澳洲央行本周料降息

澳元承压的部分原因是澳洲降息预期升温，投资者预计澳洲央行将在5月5日政策会议上把指标利率调降到2.0%的纪录低点。

“关于进一步放宽政策的核心结构性论据依然存在，包括贸易条件下降、信心脆弱和居高不下的澳元汇率。”摩根大通分析师Walters表示。

银行间利率期货市场反映出<0#YIB:>央行降息几率已经从上周的58%提高到67%左右，有关在6月降息25个基点的几率则几乎为100%。

新西兰元/美元 处于守势，报约0.7525美元，上周五本地尾盘报0.7580。

新西兰元目前交投于55日移动均线附近，支撑位在该线下方的0.7480，阻力位在0.7550。（完）

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