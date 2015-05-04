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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 13:05 BJT

澳门经济：4月博彩收入按年下滑近39%，单月博彩收入再度跌破200亿澳门元

路透香港5月4日 - 澳门政府周一公布，今年4月博彩收入按年大幅下滑38.8%，跌幅略低于前一个月，为历来第三大跌幅月份。单月博彩收入继2月份后，再度跌破200亿澳门元，为自2011年1月以来最低。

4月博彩收入为191.67亿澳门元，较3月的214.87亿澳门元低10.8%。自去年6月开始，澳门每月的博彩收入持续录得按年下跌。

今年首四个月，澳门累计博彩收入按年减少37.1%，至839.44亿澳门元。

近年来多金的中国观光客，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及赌场禁烟令等，令市场关注澳门经济活动所受影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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