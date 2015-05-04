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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 17:14 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月4日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *国开行         40            1        周二招标      固息金融债     5/6-5/12
                 60            3        周二招标      固息增发债     5/6-5/7
                 60            5        周二招标      固息增发债     5/6-5/7
                 50            7        周二招标      固息增发债     5/6-5/7
                 90           10        周二招标      固息增发债     5/6-5/7 
                 (2015第11期新发债及7、8、9、10期增发债)
 *进出口行       40            3        周三招标      固息增发债     5/7-5/8
                 40            5        周三招标      固息增发债     5/7-5/8
                 40           10        周三招标      固息增发债     5/7-5/8
                              (2015年第九、六、八期增发债)   
 *国开行         50            3        周四招标      固息增发债     5/11
                 50            10       周四招标      固息增发债     5/11
                              (2015第七和10期增发债)
  国开行         50            1       *3.2313%       固息增发债     4/30-5/4
                 60            3       *3.6243%       固息增发债     4/30-5/4
                 60            5       *3.7319%       固息增发债     4/30-5/4
                 60            7       *4.1486%       固息增发债     4/30-5/4
                 90           10       *3.7976%       固息增发债     4/30-5/4
                          (2015第6、7、8、9、10期增发债) 
  农发行         80            5       *4.0228%       固息增发债     4/30-5/4
                 80            7       *4.18%         固息金融债     4/30-5/4
                 80           10       *4.2084%       固息增发债     4/30-5/4
                          (2015第10、五期增发债和第12期新发债) 
  进出口行       40            3       *3.8568%       固息增发债     4/30-5/5
                 40            5       *3.9676%       固息增发债     4/30-5/5
                 40           10       *4.1602%       固息增发债     4/30-5/5
                          (2015年第九、六、八期增发债)
  农发行      200-300         --          --          固息增发债    *推迟发行
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      5/18 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2015年已发行金融债一览表》

 (整理 吴芳; 审校 吕雯瑾)
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